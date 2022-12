Metges de Catalunya ha registrat aquest divendres a la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat la convocatòria de vaga de facultatius els dies 25 i 26 de gener contra la "degradació del sistema sanitari" a causa de la falta de resposta del Departament de Salut.

En un comunicat, el sindicat ha assenyalat que un mes després d'anunciar un nou cicle de mobilitzacions del col·lectiu mèdic, no ha rebut "cap proposta formal" de Salut que respongui a les seves reivindicacions.

Metges de Catalunya ha retret a Salut que "no s'hagi pres seriosament la convocatòria" i ho hagi confiat tot a la negociació dels convenis col·lectius, quan hi ha qüestions cabdals com la revisió de les condicions assistencials que sobrepassen les negociacions laborals.

Les propostes formulades en les dues taules de negociació que es troben actualment obertes per renovar els convenis de treball de l'Institut Català de la Salut (ICS) i dels centres de la xarxa concertada són "totalment insuficients per revertir la situació crítica que viu el sistema sanitari i per retenir el talent mèdic".

El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha lamentat que l'administració "no sigui prou conscient del que es juga amb aquesta vaga", i ha recordat que els facultatius fa una dècada que pateixen les conseqüències de les retallades.

El sindicat s'ha mostrat "totalment decidit i preparat" per tirar endavant la mobilització, i Lleonart ha recordat que Salut encara disposa d'un mes per asseure's a negociar i presentar propostes substancials per millorar l'exercici de la medicina en la salut pública.