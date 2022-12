La grip colpeja amb força a Girona i assoleix registres habituals de mitjans de febrer

La grip cada vegada entra amb més força a les comarques gironines, que ja ha assolit registres propis de mitjans febrer, en ple hivern. El principal motiu és que fa setmanes que l’epidèmia s’ha avançat, com la majoria de virus respiratoris. Després de dos anys en què amb prou feines es van detectar casos, sobretot per l’ús de la mascareta i el domini de la covid-19, enguany ha tornat d’una forma més agressiva, juntament amb altres virus com el que ocasiona la bronquiolitis o el rinovirus.

Segons la darrera actualització del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions a Catalunya (SIVIC), en la setmana del 12 al 18 de desembre, Girona va sumar 925 casos de grip, un 17% més que l’anterior i més d’una tercera part correspon a la població de 15 a 44 anys. En la mateixa setmana de fa tres anys, abans de la covid-19, s’havien detectat 86 casos.

Cal avançar fins a la sisena setmana del 2020, a mitjans de febrer, per trobar una dada similar. Pel que fa als últims dos anys, els registres estan esbiaixats per la covid-19. En la temporada 2020-2021, no es va arribar a superar la trentena. L’any passat sí que hi va haver un pic força pronunciat, però no es va assolir fins a l’inici de la primavera, amb un total de 447 casos.

Pel que fa a la circulació de virus en general, aquesta setmana hi ha hagut 7.535 casos, mentre que l’anterior n’hi va haver 6.713. De fet, la setmana del 5 a l’11 van baixar de forma considerable i ara han tornat a pujar. Segons fonts del Departament de Salut, admeten que es deu al fet que hi va haver festius, ja que era el pont de la Puríssima i, per tant, les dades no van reflectir del tot la realitat.

En aquesta última setmana, les pneumònies diagnosticades a l’atenció primària s’han disparat i ja se superen les 200 amb un total de 214, xifra més elevada d’aquesta tardor.

Com a bona notícia, la bronquiolitis segueix a la baixa, amb 139 nous diagnòstics, quatre menys que la setmana anterior.

Baixa la covid-19

Pel que fa als contagis de coronavirus, han tornat a pujar. En l’última setmana se n’han registrat 688, mentre que a l’anterior n’hi va haver 578 i fa quinze dies, 849.

Respecte als ingressats, segueixen a l’alça i ja n’hi ha 95, 15 més que la setmana passada.

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, alertava ahir en una entrevista a Catalunya Ràdio que vuit de cada deu pacients que es troben a l’UCI per covid-19 i dos de cada tres ingressats a planta no tenien posada la dosi de reforç o quarta dosi de la vacuna. La doctora ha fet una crida a la vacunació amb el vaccí especialment als col·lectius vulnerables i ha reconegut que està costant més en la franja de 60 a 69 anys. A Girona, només un 35% de la població d’aquesta franja d’edat la té posada.

El percentatge és més elevat a mesura que puja la mitjana d’edat. En la franja de 70 a 79 anys és del 55% i en la de 80 anys o més, del 73%. Salut calcula que un 35% de la població catalana ha passat la covid-19, és a dir, uns 2,8 milions de persones.

En definitiva, la incidència del conjunt de les Infeccions respiratòries agudes (IRA)ja supera el nivell moderat i entre els virus respiratoris circulants en aquest moment el més freqüent és el de la grip, el segon és el rinovirus, el tercer el virus respiratori sincicial i el quart el SARS-Cov-2 de les mostres estudiades.

El pic de la grip, per Nadal

Amb el Nadal a tocar, i amb els hospitals buidant-se de bronquiolitis, la grip segueix el seu ascens a tot Catalunya. Els experts calculen que el bec s’arribarà al voltant de les festes.

La setmana del 12 al 18 de desembre, la grip va assolir un nivell epidèmic moderat. Mentrestant, baixa el nombre d’afectats per covid-19 perquè un virus substitueix l’altre. Pel que fa al pic del coronavirus, s’espera després de Nadal, un cop baixi la grip. La variant Òmicron representa gairebé el 100% de les mostres seqüenciades amb predomini de la sub-variant BQ.1 De fet, ja fa setmanes que aquesta variant és la més predominant tant a Girona com a Catalunya.