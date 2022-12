Fa dos mesos que el CAP de Castelló d’Empúries ha iniciat el programa Arrels, que s’emmarca dins el projecte Espai Nadó per a mares i infants de zero a tres anys. En aquest cas, però, les sessions van dirigides a la cura de la mare i de l’infant migrat per arribar a la primera etapa de la infantesa que és la que va dels zero als dotze mesos. Es diferencien de les altres sessions perquè a més de la referent en Salut i Escola/Espai Nadó, Maria Payán, que compta amb el suport de Mercè Homs, referent en Benestar Emocional, també en formen part les mediadores interculturals de la Fundació Salut Empordà, Nadia Sekali i Ikram Bakkou. Aquestes donen suport tant a les professionals sanitàries com a les mares.

Maria Payán explica que «aquesta iniciativa sorgeix perquè al CAP de Castelló d’Empúries vam observar que les pautes que marcàvem a consulta a les mares d’origen migrat no es duien a terme de la millor manera, perquè no parlàvem el mateix idioma», i afegeix que «per això vam pensar que fer les sessions amb les mediadores era una bona manera d’ajudar-les. A més, a part de parlar el mateix idioma, també comparteixen la mateixa cultura i això ens ajuda molt a comprendre’ns i saber com hem de plantejar els temes que tractem».

Des del CAP també havien observat que aquestes mares no assistien mai a les sessions que ja fan periòdicament en català, i, gràcies a la iniciativa Arrels, han comprovat que no és per falta d’interès, sinó per la barrera cultural i de l’idioma. Expliquen que en aquestes sessions amb les mediadores hi assisteixen unes quinze dones.

L’objectiu principal de les sessions, que duren una hora i mitja i es fan dos cops al mes, és establir un clima de confiança i entesa amb les mares, informar sobre les mesures de puericultura, que permeti els infants créixer en un entorn de seguretat i benestar emocional i físic. Es dedica també un espai important a parlar del postpart i de la salut física i psicològica de la mare. Payán detalla que amb les mares d’aquest grup tracten temes diversos com, per exemple, la importància que les circumcisions es duguin a terme per professionals i en els centres sanitaris o que es pot tenir una mastitis associada a la lactància i que hi ha solucions per curar-la. Per altra banda, subratlla que quant a lactància i alimentació tenen molt coneixement, «això també ens serveix per aprendre a nosaltres». I destaca que «aquestes sessions ens ajuden a crear un vincle amb les mares i quan venen a consulta a fer seguiment és més fàcil, perquè ja ens coneixem i confien en nosaltres».

Menys visites al CAP

Així, en aquests dos mesos, han notat que ha disminuït la hiperfreqüentació a les urgències pediàtriques perquè molts dubtes i preocupacions ja es resolen durant les classes. «A les visites programades, sempre havien de venir acompanyades d’una persona que fes la traducció, normalment amb el pare, i tampoc teníem la seguretat que donessin la informació correctament. A més, moltes vegades, si aquesta persona no podia anar a la consulta, elles tampoc hi assistien, i no podíem fer un bon seguiment».

Integració en la societat

«En aquestes sessions, també hi assisteixen mares que són d’origen migrat, però parlen català i castellà i llavors les que no parlen cap d’aquests dos idiomes veuen la importància d’aprendre’ls. Així que dones que comencen venint a aquestes classes s’han apuntat a català i això ajuda que s’integrin en la nostra societat», declara Payán.

En l’espai nadó, també es parlen dels actius en salut, que són els recursos que ofereix el municipi que donen salut i benestar a les persones o els grups d’una comunitat, com poden ser activitats que es fan al poble per als nens, les opcions i els avantatges de portar-los a la llar d’infants, entre altres.

Servei de mediació

Al mes de juliol de 2021 la Fundació Salut Empordà (FSE), el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Figueres van posar en marxa un servei de mediació intercultural en l’àmbit social i sanitari format per dues professionals que dona suport al personal de l’Hospital de Figueres i al de les àrees bàsiques de salut de Figueres, Roses, Castelló d’Empúries i l’Escala. Aquestes professionals també treballaran en sintonia amb els altres dispositius de l’àmbit de la mediació que hi ha a l’Alt Empordà. L’equip està format per dues mediadores interculturals amb coneixements d’àrab, amazic, català i castellà.