La Comissió de Salut Pública considera que no existeix contraindicació perquè les persones de menys de 60 anys sense factors de risc es puguin posar la segona dosi de reforç contra la covid-19, de manera que l’ha obert a les que la demanin per raons administratives o altres motius.

Així ho va acordar a la seva reunió d’aquest dijous, a la qual també va aprovar recomanar la vacuna pediàtrica –que fins ara es destina a criatures d’entre 5 i 11 anys– a les que tinguin entre 6 i 59 mesos i presentin condicions de risc, segons ha informat el Ministeri de Sanitat.

Amb aquesta nova actualització del pla de vacunació, les persones de menys de 60 que es vulguin posar el segon reforç, que fins ara estava destinat només a les de més de 60 anys, se’l podran posar pels motius que siguin, com per exemple viatges, feina o el fet de viure amb persones en condicions de risc.

Els directors generals de Salut Pública del Ministeri de Sanitat i de les comunitats consideren que no hi ha cap contraindicació perquè la rebin i hi ha, a més, disponibilitat de vacunes.

Però el seu missatge principal s’ha centrat en els grups de risc, que ha tornat a instar perquè es posin la quarta dosi, és a dir, les persones vulnerables, com ara les de més de 60 anys, les que viuen a residències, les de menys de 60 anys amb factors de risc i immunosupressió, i el personal sanitari.

Segons les últimes dades de Sanitat, poc més del 55% de la població s’ha posat el primer reforç contra la covid, i la segona se l’ha punxat la meitat de les persones de més de 60, això és, 6,1 milions de persones.

Així mateix, la Comissió de Salut Pública ha reiterat la crida a les persones per completar la seva vacunació o que no hagin rebut encara la vacuna.