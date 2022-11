Clínica Corachan s'ha situat en la prestigiosa llista TOP 20 com un dels millors d'Espanya en la categoria de Gestió Hospitalària Global, un rànquing que mesura cada any la qualitat i eficiència dels centres hospitalaris públics i privats en tota Espanya. A més, el centre hospitalari ha obtingut dos premis més en diferents categories mèdiques: en l'àrea del Cor i en l'àrea de la Dona (Ginecologia, Pediatria i Unitat de Mama). Així mateix, ha resultat finalista en l'àrea Musculoesquelètic que integren Traumatologia, Rehabilitació i Fisioteràpia.

Aquests reconeixements remarquen la labor assistencial i el treball realitzat pels professionals del centre en l'eficiència clínica i en les bones pràctiques en l'atenció als pacients i avala el compromís, esforç i implicació de la Clínica en la millora contínua de la qualitat, l'excel·lència assistencial i en la gestió eficient.

Millor Gestió Hospitalària Global

És el vuitè any consecutiu que Clínica Corachan rep el TOP 20 a la millor Gestió Hospitalària Global, un guardó que la distingeix com un dels centres millor valorats d'Espanya. El premi avala la gestió basada en l'excel·lència i la qualitat assistencial mitjançant l'anàlisi de les dades en els indicadors d'eficiència i atenció al pacient.

Millor Àrea del Cor

És el tercer any que la Clínica rep el TOP 20 de l'Àrea Clínica del Cor, la qual cosa la situa en el rànquing de millors hospitals de tota Espanya en l'especialitat de Cardiologia. Aquest guardó reconeix la complexitat dels processos atesos en les diferents unitats del Departament de Cardiologia. En concret, en aquesta àrea clínica es tenen en compte els resultats reeixits en cinc processos assistencials bàsics: insuficiència cardíaca congestiva, bypass aortocoronari, infart agut de miocardi, arrítmies amb tractament quirúrgic i angioplàstia coronària.

Millor Àrea de la Dona

Clínica Corachan ha estat guardonada pel seu compromís amb el tractament integral en l'àrea de la dona. L'hospital compta amb una Àrea Multidisciplinària de la Dona (Corachan Dona), i disposa d'equips de professionals multidisciplinaris i de tots els mètodes diagnòstics vinculats a les patologies que afecten específicament la dona. Així mateix, en els últims anys ha realitzat una important inversió en la millora de l'àrea obstètrica i matern-infantil, entre altres.

2022, un any d'importants reconeixements per a Clínica Corachan

L'any 2022 està sent especialment destacat per a Clínica Corachan. Els 'Best Spanish Hospitals Awards' d'Higia Benchmarking i ASHO la van distingir com a millor centre hospitalari d'Espanya. En aquesta ocasió, Clínica Corachan ha estat àmpliament reconeguda en els premis TOP 20, amb tres guardonats: Gestió Hospitalària Global, àrea del Cor i de la Dona.

Hospitals TOP 20 és un programa d'avaluació d'hospitals basat en indicadors objectius obtinguts, tant en hospitals públics com privats de tot l'Estat. En aquests premis, a més d'avaluar la gestió hospitalària en general, s'analitzen 6 àrees clíniques específiques de gran rellevància en l'activitat dels hospitals: Sistema Nerviós, Respiratori, Cor, Cirurgia Digestiva, Traumatologia i Ortopèdia, i Àrea de la Dona

Després de 23 anys, els Premis Top 20, organitzats per IASIST, companyia d'IQVIA, estan totalment consolidats en l'entorn sanitari espanyol i són reconeguts pels mateixos hospitals, administracions sanitàries i companyies asseguradores com un element diferencial per a avaluar la qualitat comparada dels centres. Enguany han participat, de manera voluntària i gratuïta, un total de 170 hospitals d'Espanya procedents de catorze comunitats autònomes.

Sobre Clínica Corachan

Fundada el 1921, Clínica Corachan és un dels centres sanitaris privats més prestigiosos de Catalunya. El centre, equipat amb un bloc quirúrgic d'última generació, servei d'urgències, 150 habitacions de màxim confort i un departament de diagnòstic per la imatge de màxim nivell tecnològic, ocupa una superfície total de 42.000 m² en el qual treballen directament o indirectament més de 1.200 professionals i col·laboradors. Disposa de totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques i compta amb un quadre de professionals de prestigi coordinats i orientats a oferir al pacient la millor assistència mèdica de forma personalitzada.

Corachan manté acords de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Central de Catalunya-UdV, i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en matèria de docència, formació i la transferència de coneixement en ciències de la salut.