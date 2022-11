La Fundació Salut Emporda organitza la jornada «Salut, territori i benestar: recerca amb Indicadors Clau a l’Alt Empordà», el divendres 2 de desembre, de dos quarts d’onze del matí a un quart de tres de la tarda, a l’Auditori dels Caputxins de Figueres. La jornada té per objectiu presentar el projecte d’observatori de salut i social www.indikasalut.cat de la FSE i reflexionar sobre els diferents determinants de salut de la població a l’Alt Empordà i la importància de la recerca sobre aquests per a monitorar-los i millorar-los.

L’esdeveniment, amb vocació de continuïtat, vol ser un espai on posar sobre la taula les potencialitats i les amenaces que té la comarca en relació amb els determinants socials de la salut i el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS 2030). La ponència central anirà a càrrec d’Anna Garriga, degana de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UdG, que farà una radiografia de l’Alt Empordà. Garriga és doctora en ciències econòmiques i empresarials per la UB i llicenciada per la UAB. La seva recerca s’ha centrat en l’economia del turisme, el finançament municipal i l’economia de la pesca.

La jornada comptarà amb la benvinguda institucional de l’Honorable conseller de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Nadal. Tot seguit, el director del departament d’Innovació, Recerca i Desenvolupament de la FSE, Pere Plaja, presentarà la tercera edició del document Indicadors Clau de l’Alt Empordà i, Oriol Turró, coordinador de l’Institut de Recerca en salut i social Glòria Compte, explicarà en què consisteix aquesta nova entitat de la Fundació.

A continuació, intervindrà Anna Garriga i, després, serà el torn de la taula rodona «Cinc mirades sobre la salut a l’Alt Empordà» integrada per professionals que representen diferents àmbits de la societat altempordanesa. Comptarà amb la participació del director de l’ABS l’Escala, Vishal Shahani (sanitat i món rural); la directora de l’Institut Cendrassos de Figueres, Helena Cortada (educació i desenvolupament); l’emprenedor i impulsor de la cervesa artesana Rufa, Joan Benejam (empresa i territori); la CEO i cofundadora de la start-up de salut i innovació The Smart Lollipop (recerca i joventut), Diana Ballart; i la directora de la Fundació del Museu del Joguet de Catalunya-Figueres, Imma Quintana (cultura i diversitat).

Seguidament, es farà la presentació i signatura del Pacte dels Municipis per la Salut 2030, que han impulsat la Fundació Salut Empordà i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà per treballar conjuntament en aquesta direcció de millora de la salut de la comarca.

La jornada «Salut, territori i benestar: recerca amb Indicadors Clau a l’Alt Empordà» està organitzada per la Fundació Salut Empordà amb el suport del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i el Setmanari de l’Alt Empordà. El periodista i gerent del Setmanari de l’Alt Empordà, Carles Ayats, serà l’encarregat de conduir-la.