És un analgèsic molt utilitzat a tot el món, entre altres coses pel seu perfil segur i la seva gran eficàcia contra els dolors lleus i/o moderats . És el paracetamol, i tot i ser un autèntic bàlsam per a molts malalts, no s'escapa d'alguns efectes secundaris adversos, com passa amb tots els fàrmacs.

Des de fa un parell d'anys, s'ha afegit un nou efecte secundari als que ja es coneixien fins ara del paracetamol. Un estudi publicat al mitjà científic Social Cognitive and Affective Neuroscience va revelar una reacció nova i insòlita: aquest medicament pot fer que no valorem bé i menystinguem els riscos a l'hora de prendre decisions. Aquestes conclusions reforcen les darreres investigacions sobre l'analgèsic, que apunten que el paracetamol afecta diversos processos psicològics. Per exemple, pot disminuir la susceptibilitat i empatia de les persones i pot perjudicar algunes funcions cognitives. Els darrers estudis sostenen que el paracetamol pot dificultar també la capacitat de percebre i valorar els riscos. Els investigadors van fer una sèrie d' experiments amb 500 estudiants universitaris en què van comparar la reacció dels que rebien una dosi del fàrmac amb la dels que prenien un placebo. Els primers prenien decisions més arriscades. Tot i que els científics encara ignoren els motius d'aquest fenomen, apunten com a hipòtesi una reducció de l'ansietat en prendre paracetamol i una reducció de la capacitat d'anticipar hipotètiques conseqüències negatives d'un acte.