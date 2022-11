Des de la clínica FIV Obradors, centre de reproducció assistida de referència a tot el territori transfronterer, els doctors Josep i Albert Obradors han participat en la nostra trobada online aquesta tarda de dijous 24 de novembre.

En aquesta ocasió la majoria de preguntes s'han destinat a resoldre dubtes de ginecologia general i embaràs. Respecte a la fertilitat, una lectora ha preguntat si es pot determinar amb els resultats d'una citologia. Els doctors han respost que no: "la citologia detecta si hi ha risc de càncer de coll d'úter, entre altres coses, però no determina la fertilitat de la pacient".

