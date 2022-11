El Banc de Sang demana a la ciutadania que vagi a fer donacions voluntàries per a arribar als nivells òptims de reserves. Menys persones han donat sang en les últimes setmanes. En canvi, l’activitat als hospitals s’ha mantingut estable de manera que les reserves han anat disminuint i avui tenim sang per a sis dies, quan l’òptim seria tenir-ne per a deu.

Per remuntar les donacions el Banc de Sang insisteix en la necessitat que la població que es trobi bé de salut hi participi. Caldrien 1.100 donacions diàries en el país per recuperar les reserves i encarar la recta final de l’any. A Figueres, el Banc de Sang ha programat tres jornades consecutives de captació. Les dus primeres tenen lloc, aquest dijous 24 i divendres 25, de 16 a 21 hores, als Caputxins. Dissabte es farà al Centre Cívic de la Creu de la Mà en horari de matí i tarda. Pot donar sang qualsevol persona que tingui entre 18 i 70 anys, pesi més de 50 kg i es trobi bé de salut.