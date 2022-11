L’empresa multinacional de productes d’higiene personal Unilever ha anunciat que retirarà del mercat alguns xampús en aerosol com a mesura de precaució davant la possibilitat que continguin benzè, una substància química que pot causar càncer a la sang, com leucèmia. Tot i que es tracta d’una decisió presa per la mateixa companyia, l’Administració d’Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA, per les seves sigles en anglès) recull l’alerta d’Unilever a la seva web.

El benzè, conegut també com a benzol, és un líquid incolor d’olor dolça. S’evapora a l’aire ràpidament i és només lleugerament soluble en aigua. A més, és molt inflamable. El benzè s’utilitza principalment com a dissolvent en la indústria química i en la indústria farmacèutica, com a producte inicial i intermedi en la síntesi de nombroses substàncies químiques, a més de la gasolina.

«L’exposició al benzè pot passar per inhalació, per via oral i a través de la pell. Pot provocar càncers, com leucèmia i càncer de sang de la medul·la òssia i trastorns de la sang que poden suposar un perill per a la vida», explica el comunicat, que també afirma que els humans estan diàriament exposats al benzè a través de diferents fonts.

Un 70% contenia benzol

Valisure, un laboratori d’anàlisi amb seu a New Haven (Connecticut, Estats Units) va analitzar 148 lots de 34 marques de xampú sec en aerosol i va descobrir que el 70% contenia benzè. La companyia va presentar una petició davant l’Administració de Drogues i Aliments dels Estats Units per instar la retirada dels productes amb aquesta substància.

Malgrat que els productes afectats es venen només als Estats Units i el Canadà, hi ha possibilitat que hagin arribat a Espanya i restes de països d’Europa per internet o a través de persones residents a Amèrica del Nord o que han visitat algun dels seus països com a turistes.

Els productes retirats són xampús en aerosol de les marques Dove, TRESemmé, Suave, Nexxus i TIGI. Entre aquests, s’han retirat pots de Dove Dry Shampoo Volume and Fullness, Dove Dry Shampoo Fresh Coconut, Dove Dry Shampoo Fresh and Floral, Dove Dry Shampoo Ultra Clean, Dove Dry Shampoo Invisible, Dove Dry Shampoo Detox and Purify, Dove Dry Shampoo Clarifying Charcoal, Dove Dry Shampoo Go Active, TRESemmé Dry Shampoo Volumizing, TRESemmé Dry Shampoo Fresh and Clean, TRESemmé Pro Pure Dry Shampoo, Suave Dry Shampoo Hair Refresher, Suave Professionals Dry Shampoo Refresh and Revive, Nexxus Dry Shampoo Refreshing Mist, Nexxus Inergy Foam Shampoo, Bed Head Oh Bee Hive Dry Shampoo, Bed Head Oh Bee Hive Volumizing Dry Shampoo, Bed Head Dirty Secret Dry Shampoo, Bed Head Rockaholic Dirty Secret Dry Shampoo.