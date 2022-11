El 80% de les persones que s'han atès a Urgències de l'hospital Josep Trueta de Girona durant el 2021 per coronavirus no estaven vacunades o no tenien la pauta completa. Segons dades de l'anuari de l'ICS Girona, el pic de pacients crítics o semicrítics que hi havia ingressats al Trueta a causa del virus va ser el 2 de febrer, quan hi havia 43 casos. Al llarg de tot el 2021, l'hospital gironí ha registrat 1.317 ingressos relacionats amb aquesta patologia.

L'estada mitjana de les persones que han ingressat per coronavirus ha estat de 14 dies. A més, l'administració dels fàrmacs per a pacients covid-19 ha fet incrementar el cost mitjà de l'estada a l'hospital. Durant el 2021, el Trueta ha destinat 257,19 euros de medicaments per cada malalt.

Si bé l'any 2020 serà recordat com l'inici de la pandèmia, el 2021 encara va estar molt marcat pel coronavirus, sobretot als hospitals. Entre el 2020 i el 2021 es va desenvolupar la campanya de vacunació per la covid-19 amb molt bones taxes de cobertura a la Regió Sanitària de Girona. Malgrat tot, durant el 2021 encara es van registrat 1.317 ingressos a l'hospital Josep Trueta de Girona a causa de la covid-19. De tots aquests casos, l'estada mitjana dels pacients va ser de 14 dies a l'hospital. A més, 466 persones han estat ingressades a l'UCI del Trueta i 254 a la unitat de crítics del Santa Caterina de Salt (Gironès). A més, vuit de cada deu pacients que s'han atès o ingressat a urgències per covid-19 al llarg del 2021 no tenien la vacuna o la pauta completa.

El pic d'ocupació per pacients crítics i semicrítics de covid-19 va ser el 2 de febrer, quan n'hi havia 43. Per altra banda, a l'hospital el moment amb més llits ocupats amb pacients d'aquesta patologia va ser dos dies després, el 4 de febrer. En aquell moment hi havia 106 pacients, 34 d'ells ingressats a l'UCI. De fet, aquest dia va coincidir amb la tercera onada de contagis de covid-19.

Dins de l'atenció primària, els equips de l'Institut Català de la Salut (ICS) a Girona han fet 1.105.747 visites relacionades amb el coronavirus. Es tracta de visites de seguiment i també per fer proves de TAR i PCR. En tot el 2021 s'han fet 349.198 PCR i 265.573 TAR des de l'atenció primària, tot i que el resultat global és molt superior si s'hi afegeixen els cribratges poblacionals, els de residències i els de les escoles.

Estades més cares a l'hospital

Per altra banda, la covid-19 ha comportat un encariment de l'estada dels pacients als hospitals. És el cas del cost dels fàrmacs, que durant el 2021 s'han destinat 257,19 euros de medicaments per cada pacient. Es tracta de 37,83 euros més que el 2020 i 82,09 euros més que el 2019, quan encara no hi havia la pandèmia. De fet, el cost mitjà de medicaments per cada dia era de 34,32 euros el 2019 i el 2021 es va enfilar fins als 45,41€. En aquest encariment també cal afegir-hi el desproveïment de productes farmacèutics, que ha contribuït a l'augment.

El Trueta, un dels hospitals amb més complexitat

El 2021 l'hospital Josep Trueta ha tingut un pes mitjà global de 1,1141. Això vol dir que és un dels centres de tot Catalunya amb un grau de complexitat més elevat i el primer de tots els centres de l'Institut Català de la Salut. La mitjana del pes global de de l'ICS és de 0,99. Pel que fa a les altes amb un GRD quirúrgic, l’Hospital Trueta assoleix l’any 2021 un pes mitjà de 1,4703, xifra que el situa en primera posició́ per davant de Bellvitge, Vall d’Hebron i Germans Trias i Pujol, entre d’altres.

En l'àmbit de consultes externes, el Trueta ha recuperat l'activitat durant el 2021 i, de fet, ha superat el nombre de visites que es feien durant el 2019, abans de la pandèmia. Al llarg de tot l'any passat es van fer 241.727 visites, entre presencials i telemàtiques. Són 11.877 més de les que hi havia el 2019 (229.850). Pel que fa als dies que un pacient espera de mitjana per fer la primera visita a un especialista de forma presencial, el 2021 s'ha tancat en 65, mentre que el 2019 era de 68.