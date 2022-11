El tema d’avui, podríem dir que és universal. I podríem començar dient que el seu abordatge és responsabilitat de tothom. Parlarem de l’alcohol. Quasi tothom hi té relació d’una manera o d’una altra. Cal interioritzar el concepte de beure menys alcohol i anar sumant salut. De la mateixa manera que ho fa l’exercici físic, que també suma salut.

Tots i totes tenim un paper molt actiu en la reflexió i la conscienciació dels riscos del consum d’alcohol. Tots en som responsables i cadascú hi té el seu paper. El té l’administració, els municipis, els organitzadors de festes i esdeveniments, les empreses productores de begudes alcohòliques, els cossos de seguretat, el comerç, els centres educatius, els professionals de la salut, els mitjans de comunicació, les famílies, el grup d’amistats i també a escala individual.

Si ens preguntessin quina és la droga més consumida, no tothom sabria dir que és l’alcohol. Perquè aquest encara no és vist com una droga i això fa que es menystingui com a tal. Encara hi ha qui considera que beure és normal i no es veu com un perill real per a la salut física i mental.

Per combatre el consum excessiu, el de risc i nociu d’alcohol, cal reduir-ne la ingesta. Dit així, sembla que és una obvietat, però es veu que aquesta mesura pot ser difícil d’assolir. Però es tracta de reduir-ne el consum per sota del nivell de risc, i això s’aconsegueix prenent la primera copa després d’haver menjat, no bevent mai en dejú i alternant el consum de begudes alcohòliques amb les no alcohòliques, perquè fa festa igual, però disminueix el consum d’alcohol. Beure a poc a poc, assaborint-lo i triar begudes alcohòliques de baix grau també ajuden a disminuir-ne el consum. A l’hora del lleure, és útil diversificar els espais i els horaris per procurar que sigui un oci amb menys beguda, com també és útil procurar anar menys als bars i vigilar les trobades amb gent que beu molt. Si hi ha pressió pel consum, es fa com el tabac i es diu, no gràcies, i no es beu. Qui més beu, és qui tindrà més problemes.

Una manera de lluitar contra el consum d’alcohol és informar clarament que tant el tabac com l’alcohol són drogues. Per més que siguin legals, són substàncies que poden provocar tolerància, dependència i síndrome d’abstinència en alguns casos quan es volen deixar de consumir.

Cal dir que ser bevedor de cap de setmana també presenta riscos que poden arribar a provocar problemes molt greus de salut com és el coma etílic, el d’accidents de trànsit i accidents en general, si es condueix sota els efectes de l’alcohol, com també comporta més risc de contagi de malalties de transmissió sexual, perquè provoca desinhibició i pèrdua de la sensació de perill d’emmalaltir.

De vegades veurem que en algun lloc de festa que hi ha un punt Q, on es dona suport, s’ofereixen recursos i serveis relacionats amb el benestar i la salut de les persones que estan de festa i s’hi acosten.

Acabarem com hem començat, parlant d’avançar-se, perquè tot i que la setmana sense alcohol, comença oficialment d’aquí uns quants dies, ens sembla oportú tractar-la ja abans. Cal parlar dels riscos del consum de risc de l’alcohol, de les estratègies per evitar-ho i a on adreçar-se si s’està en situació de perill i cal demanar ajuda.