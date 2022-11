L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha tingut coneixement, a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI), d'una notificació d'alerta traslladada per les autoritats sanitàries d'Andalusia relativa a la presència de salmonel·la al producte BURGUER MEAT de la marca Hamburdehesa. De seguida que se n'ha tingut coneixement, el fabricant ha procedit a la retirada del producte del mercat.

Les dades del producte implicat són:

Nom del producte: BURGER MEAT HAMBURDEHESA Novilla de la dehesa

Aspecte del producte: Pack de 2 unitats de 130 g i pack de 2 unitats de 200 g.

Número de lot: 300995

Data de caducitat: 02/12/2022

Pes d'unitat: 260 g (2x130 g) i 400 g (2x200 g)

Temperatura: Refrigerat

Aquesta informació ha estat traslladada a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació (SCIRI) per tal que es verifiqui la retirada dels productes afectats dels canals de comercialització. Amb la informació disponible no hi ha constància de cap cas notificat associat a aquesta alerta. Es recomana a les persones que tinguin al seu domicili productes afectats per aquesta alerta s'abstinguin de consumir-los.

La presència de salmonel·la als productes pot suposar determinats riscos per a la salut de les persones que els consumeixen. En el cas d'haver consumit aquest producte i presentar alguna simptomatologia compatible amb salmonel·losi (principalment diarrea i/o vòmits acompanyats de febre i mal de cap) es recomana acudir a un centre de salut.

La salmonel·la és la responsable de la salmonel·losi, una intoxicació alimentària que cursa amb febre, dolor abdominal, diarrea i vòmits, mal de cap o malestar. Els símptomes apareixen entre 12 i 36 hores després de la ingesta, i triguen alguns dies a remetre. És important extremar les precaucions (i evitar la deshidratació) en les persones més vulnerables, com ara ancians, malalts o nens molt petits.