L’Àrea Bàsica de Salut de l’Escala ha incorporat la figura de la dietista i nutricionista, en el marc del Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària i comunitària que desenvolupa la Regió Sanitària Girona als Equips d’Atenció Primària (EAP). En el cas dels nutricionistes, el Pla es concreta a través del Programa per a la promoció d’una alimentació saludable entre la població i per prevenir els factors de risc per a la salut associats a una mala alimentació.

La dietista i nutricionista de l’ABS l’Escala és Cristina Aguilera i s’ocupa de tasques relacionades amb la prevenció i el tractament de problemes vinculats amb una mala alimentació així com la promoció d’hàbits saludables des d’una vessant comunitària, fent especial èmfasi en la població amb major vulnerabilitat socioeconòmica. El programa també es reforça amb l’abordatge de l’alimentació en persones amb factors de risc o condicions que requereixen adaptar la dieta habitual. I, en termes generals, s’orienta a reforçar la tasca desenvolupada pels professionals d’infermeria i medicina de l’equip d’atenció primària de l’Escala. Una aposta decidida «La major part de les malalties que causen més morts al nostre país es poden prevenir amb uns bons hàbits saludables, entre els quals inclou l’alimentació. Em sento agraïda amb el Departament de Salut per haver apostat per la incorporació de les dietistes-nutricionistes a les ABS per fer aquesta prevenció en l’àmbit comunitari» explica Cristina Aguilera. La dietista i nutricionista treballa de forma multidisciplinària amb la resta de professionals de l’Equip d’Atenció Primària