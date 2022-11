La Unitat Trànsit de Girona, de referència per a tota la regió sanitària, ha fet en un any 193 acompanyaments cap al gènere sentit. Va entrar en funcionament el 30 de setembre de 2021 i, en aquest període, ha fet un 60% més d'atencions de les previstes inicialment, una xifra que constata la bona acollida de la Unitat al territori. Integrada per un equip multidisciplinari, la unitat atén les necessitats de les persones trans (siguin infants, adolescents o adults) des d'un punt de vista mèdic, quirúrgic, psicològic i social, i amb una perspectiva no patologitzant. Abans de la implantació de la unitat, les persones trans de Girona s'havien de desplaçar a la Unitat Trànsit Barcelona.

Amb el desplegament d'un equip a comarques gironines, s'eviten aquests desplaçaments i els usuaris que ja estaven fent el trànsit a Barcelona han pogut seguir el procés més a prop de casa. Del total d'acompanyaments fets, la meitat (97) són a persones que fins ara no havien tingut contacte amb cap Unitat de Trànsit.

La unitat ofereix assistència tots els dijous, en horari de matí i tarda, al Centre de Salut Güell de Girona, a les dependències de l'ASSIR Gironès-Pla de l'Estany (Atenció Sexual i Reproductiva). Els professionals ajusten l'assistència a les necessitats i a la voluntat de cada persona. En aquest sentit, ofereixen acompanyament psicoterapèutic, inicien preparats hormonals sempre que se sol·liciti, així com derivacions als centres hospitalaris per a intervencions quirúrgiques en cas que es desitgi. L'equip està format per professionals de ginecologia, pediatria, endocrinologia, psicologia, treball social, llevadores i medicina de família i comunitària.

L'acompanyament és molt personalitzat i s'adequa a la situació personal de cada cas concret. En la primera visita fan una entrevista per definir el millor acompanyament i assessorament. En aquesta trobada, informen l'usuari de les diferents opcions a seguir, d'acord amb les seves necessitats i voluntats.

Un 30% de les persones trans ateses per la Unitat Trànsit de Girona han manifestat la voluntat d'operar-se. Així, han fet 65 derivacions per fer efectius els processos quirúrgics desitjats, que inclouen 18 sol·licituds de vaginoplàstia i 47 de mastectomia. Actualment, els hospitals Germans Trias i Pujol, Bellvitge i Clínic són els únics autoritzats pel CatSalut per a la cirurgia relacionada amb el procés de trànsit.

Suport psicològic i social

Una part important del procés és l'acompanyament psicològic, que es fa a demanda de la persona trans, amb l'objectiu d'empoderar-la, facilitar l'autoacceptació del gènere sentit i evitar l'aïllament social. Aquest suport ha fet 48 acompanyaments durant el primer any de la unitat, centrat a reforçar la persona en el procés de transició, reduir les seves pors, ansietats i aïllament, i fomentar mecanismes per fer front a situacions de transfòbia.

La unitat també ofereix atenció des l'òptica social a través de professionals de treball social sanitari. En 124 dels 193 primers acompanyaments (70%) han requerit la intervenció per part de treball social. Des d'aquest vessant, intervenen en les dificultats socials que apareixen durant el procés de transició, o posteriorment. Els professionals de treball social elaboren un pla sociofamiliar d'intervenció amb la persona, incloent si cal la família, per potenciar les habilitats i capacitats pròpies, tenint en compte la xarxa de serveis, entitats i recursos socials. El repte de l'atenció social és acompanyar en la presa de consciència de les dificultats i en la cerca d'alternatives i suports.

Una altra de les funcions de l'equip és la d'assegurar els drets reproductius de les persones trans en igualtat de condicions que els drets establerts per a les persones no trans. A més, durant aquest any també han engegat la consulta especialitzada amb llevadores per atendre la salut sexual. Paral·lelament al desplegament de la unitat, els professionals han participat en seminaris informatius mensuals, taules rodones i sessions formatives.

L'accés a la Unitat Trànsit de Girona pot ser per derivació directa de professionals de la medicina familiar i comunitària o de pediatres d'atenció primària, com a resposta a la sol·licitud de la persona trans o dels pares o tutors legals quan sigui menor d'edat. En el cas de les persones adultes, també es pot fer directament sense haver de fer cap derivació, simplement demanant l'accés a la unitat mitjançant un correu electrònic a transit.girona.ics@gencat.cat.