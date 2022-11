El càncer i, en general totes les malalties, no solen fer distincions en funció de l’estatus social o com de conegut se sigui. I aquest és el cas de Sharon Stone, que fa més de 20 anys –el 2001– va patir un vessament cerebral que va estar a punt de matar-la i va fer que oblidés com caminar, parlar, llegir o escriure. «Només tenia un 5% de probabilitats de sobreviure a allò. Tota la meva vida va desaparèixer de la meva ment per complet», ha afirmat en diverses ocasions l’estrella de cine.

Ara, l’actriu del creuament de cames més famós i imitat del món ha anunciat que té càncer, un tumor que necessita ser operat i extirpat. A més, la protagonista d’‘Instint bàsic’, de 64 anys, ha explicat que l’hi han detectat després de demanar una segona opinió. Stone s’ha sotmès a una operació que no havia de fer-se després d’«un altre diagnòstic erroni i un procediment incorrecte», explica. «Amb l’empitjorament del dolor, vaig demanar una segona opinió», explica. «Tinc un tumor fibroide gran que ha de ser extirpat». I demana a «les dones en particular» que sol·licitin sempre «una segona opinió. Pot salvar-te la vida». «Estaré inactiva de 4 a 6 setmanes per recuperar-me per complet», acaba Sharon Stone, que el juny passat va assegurar que havia patit nou avortaments espontanis al llarg de la seva vida. «Gràcies per la vostra atenció. Tot està bé», finalitza.