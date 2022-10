A menys d’un mes que comenci el polèmic Mundial de futbol 2022 a Qatar, el país no només viu un boicot internacional per la falta de respecte als drets humans. Una nova amenaça plana sobre el país que, amb un esdeveniment global com la copa del món, pot expandir-se ràpidament. Amb el que s’ha viscut en els últims tres anys, el nom ja espanta: coronavirus de la síndrome respiratòria de l’Orient Mitjà. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) alerta que té una taxa de mortalitat del 35% entre els infectats. Per això, diversos països ja recomanen seguir unes estrictes mesures d’higiene i de distància social.

El virus no és nou: es va detectar per primera vegada a l’Aràbia Saudita el setembre del 2012. Des d’aleshores i fins al maig, a l’OMS li consten 2.587 casos i 891 morts. En altres paraules: aquest coronavirus mata el 35% de les persones infectades. En aquesta línia, 27 països han notificat casos de MERS-CoV, com s’anomena el patogen. De fet, Europa no se salva d’aquest coronavirus: França, Itàlia, el Regne Unit, els Països Baixos i Àustria han reportat persones infectades. Contacte amb camells i dromedaris Pel que fa a Qatar, un país opac no només en drets humans sinó en llibertat de premsa, les autoritats han comunicat 28 casos i set persones mortes. L’últim repunt, amb una víctima mortal i una persona malalta, es va produir al maig. En tots els casos hi ha un nexe en comú: els infectats van tenir contacte directe amb dromedaris. En concret, van beure llet crua d’aquests animals. Per això la síndrome respiratòria de l’Orient Mitjà és popularment coneguda com el ‘virus del camell’. Transmissió zoonòtica i de persona a persona Diferents investigacions i l’OMS han confirmat que aquest coronavirus és de transmissió zoonòtica. És a dir, dels animals a les persones. Els estudis han demostrat que els éssers humans s’infecten a través del contacte directe o indirecte amb dromedaris infectats, tot i que encara no es coneix bé la via exacta de transmissió. «La transmissió de persona a persona és possible i predominantment s’ha produït entre contactes directes i en entorns sanitaris. A part d’aquests casos, la transmissió de persona a persona ha sigut limitada», precisa l’OMS. Així afecta el ‘virus del camell’ i quines mesures cal prendre El MERS provoca una malaltia infecciosa respiratòria aguda greu. Els símptomes típics del ‘virus del camell’ són febre, tos i dificultat respiratòria. La pneumònia és freqüent, però els pacients no sempre desenvolupen aquesta afecció, indica l’OMS, que informa que també s’han notificat símptomes gastrointestinals. Els experts recomanen a les persones que viatgin a Qatar que, a més de mantenir la distància social, s’allunyin dels camells i els dromedaris. Cal destacar que una de les activitats típiques en aquest país són els passejos a sobre d’aquests animals. «Aquest és el consell de sentit comú per reduir el risc de contraure el virus. És un virus desagradable, molt més letal que la covid, amb una taxa de mortalitat molt alta i actualment no existeix una vacuna efectiva», avisa Paul Hunter, professor de la Universitat d’East Anglia, en declaracions al diari britànic ‘The Sun’.