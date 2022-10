El conseller de Salut, Manuel Balcells, ha dit que cal esperar un hivern "complicat" epidemiològicament parlant per la coincidència de la grip, la covid i altres virus, com el sincital infantil. Tot i això, ha afegit que no es preveu que sigui "de gran agressivitat" des del punt de vista de la patologia provocada per la covid. Davant d'això, ha convocat el Consell Assessor de la covid per trobar un consens sobre la situació i possibles escenaris, segons ha explicat a Catalunya Ràdio. Entre d'altres, ha assegurat que no pressionarà per retirar la mascareta al transport públic. Ha alertat també que sense pressupostos s'hauria de fer "mans i mànigues" per respondre a les necessitats.

Sobre la retirada de la mascareta, ha explicat que des de Catalunya no es proposarà al consell interterritorial estatal l'eliminació de l'obligatorietat al transport públic. Ho ha justificat afirmant que els experts li diuen que vagi amb cautela i ella mateix creu que és "prudent" portar-la en aquells llocs amb molta concentració de gent. A més, ha fet una crida a la vacunació ja que ha assegurat que és essencial. Balcells ha mencionat que un dels problemes durant la pandèmia és que hi havia moltes "veus dissonants" i això confonia la població, per això vol buscar un consens científic "i després posar les normes". Per aquest motiu, ha convocat el consell assessor, que preveu que es pugui reunir la setmana vinent. Transformació del sistema El conseller ha explicat que ha acceptat el càrrec amb la voluntat d'impulsar una transformació en el sistema de salut per tal de donar resposta a les mancances que presenta. Ha afegit que posant-hi només diners aquestes no se solucionaran sinó que ha apostat també per fer les coses diferents. Tot i això, ha insistit que tenir uns nous pressupostos el 2023 és una "necessitat" i ha alertat que si es prorroguen els d'enguany, s'haurà de fer "mans i mànigues" per arribar a totes les necessitats. Ha reconegut "matisos interessants" entre ell i l'exconseller Josep Maria Argimon pel que fa a les respostes a donar a un diagnòstic sobre el sistema que ha assegurat que sí comparteixen. Entre d'altres, ha fet referència a les prioritats, entre les que ha situat la situació dels professionals. En aquest sentit, ha dit que no només en falten sinó que estan cansats i "insuficientment ben tractats". També com enfocar l'atenció sociosanitària, social i residencial i posar en valor la recerca. Sobre la manca de metges, ha afirmat que també s'ha d'aconseguir que deixin de fer funcions burocràtiques que no els pertoquen. Altres temes a abordar són la necessitat de reduir les llistes d'espera i millorar l'atenció de la salut mental.