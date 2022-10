Amb motiu del Dia Mundial Contra el Càncer de Mama que, cada any té lloc el 19 d’octubre, l’Associació Contra el Càncer a Girona ha llançat la campanya El rosa és més que un color i posa de manifest que el càncer de mama fa més vulnerables a les dones que ho pateixen.

Aquesta campanya pretén girar entorn de l’esperit que va originar el moviment rosa dels anys 90, una mobilització social en la que el color rosa, associat a la feminitat, es va convertir en un símbol del compromís i de la conscienciació del càncer de mama. Un esperit que es vol recuperar, tot i que encara queda molt camí per recórrer i la implicació de la societat en la lluita contra el càncer de mama segueix sent molt necessària, perquè “el rosa es més que un color”.

L’organització fa una crida social per a corregir les desigualtats socials i emocionals que existeixen entre les persones amb càncer de mama, de les quals es van diagnosticar 5.476 nous casos l’any passat a Catalunya (571 d’ells a Girona) i que provoca que el 15% de les dones que tenen aquesta malaltia estiguin en situació d’extrema vulnerabilitat econòmica i laboral.

Desigualtats que s’enfronten les dones amb càncer de mama

En el camí per afrontar el càncer de mama, encara queda molt per fer. En recerca, cada any segueixen morint 6.000 persones a causa del càncer de mama. La taxa de supervivència a 5 anys del càncer de mama metastàtic és al voltant del 25%, molt lluny del 85% de tots els càncers de mama. Entre un 5% i un 6% dels càncers de mama es diagnostiquen en estadi metastàtic, aproximadament 1.700 dones cada any. Del 95% restant, un 30% desenvoluparà metàstasis amb el temps, generalment a causa d’una recidiva.

Per augmentar la supervivència i pal·liar les desigualtats socials, econòmiques i laborals que empitjora aquest tipus de càncer, es necessita més recerca i cobrir un major nombre de necessitats. Una dona amb càncer de mama té unes despeses directes de 9.242€ i una pèrdua d’ingressos de 32.578€ durant la malaltia ja que, ha perdut la seva feina, ha hagut de canviar-se de lloc de treball o s’ha vist obligada a reduir la seva jornada laboral, el que comporta una reducció de salari. A més, s’ha de tenir en compte que el 15% de les dones amb aquest tipus de càncer estan en una situació d’extrema vulnerabilitat social.

El càncer de mama també provoca en les dones un gran impacte psicològic associat a la identitat femenina, la imatge corporal i autoestima, sexualitat i maternitat. El càncer de mama provoca en el 50% de les dones un gran impacte psicològic, aproximadament el 50% de les pacients presenten disfuncions sexuals i fins a un 70% de les dones presenten ansietat per la por al futur i a les recaigudes.

Per la seva part, l’Associació Contra el Càncer respon aquestes desigualtats destinant més de 17 milions d’euros a investigar el càncer de mama, incidint en el càncer de mama metastàtic. A més, ajuda a pacients prestant els seus serveis gratuïts d’atenció psicològica i atenció social, per cobrir les necessitats que provoca aquest tipus de tumor. El 2021, es van atendre gairebé de 16.000 dones a tot el país.

Productes solidaris

Amb motiu de la campanya El rosa és més que un color, l’Associació, posa a la venda articles solidaris la recaptació dels quals anirà destinada als programes d’atenció psicològica, social i benestar físic per a pacients i les seves famílies, i a fomentar la recerca en càncer de mama. Els articles solidaris es poden adquirir a través de la botiga en línia tienda.contraelcancer.es.

A través del hashtag #ElRosaEsMésQueunColor i la venda de la samarreta solidària es requereix involucrar a la societat en una campanya que visibilitza el gran impacte social, laboral i emocional que provoca el càncer de mama, així com les desigualtats que agreuja aquesta malaltia, perquè no totes són iguals davant el càncer de mama.

Entre les principals activitats preparades per l’Associació Contra el Càncer, destaca un any més la il·luminació de color rosa d’edificis d’arreu de Catalunya amb la voluntat que esdevingui un símbol de la lluita contra aquest tipus de càncer i compartir amb la societat la lluita contra la malaltia. Ajuntaments com el de Vilafant o l'Escala han participat en la iniciativa.