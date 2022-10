La Regió Sanitària Girona ha desplegat la figura dels dietistes nutricionistes als Equips d’Atenció Primària (EAP). La incorporació de nous perfils professionals s’emmarca en el Pla d’enfortiment i transformació de l’atenció primària i comunitària, i en el cas dels nutricionistes es concreta a través del Programa per a la promoció d’una alimentació saludable entre la població i per prevenir els factors de risc per a la salut associats a una mala alimentació.

El programa preveu un professional dietista nutricionista per cada 50.000 habitants, de tal manera que totes les necessitats de la regió queden cobertes amb la incorporació de 21 professionals nutricionistes, d’acord amb aquest criteri poblacional. Concretament, la primària de l’IAS i de l’ICS Girona disposen de 15 professionals. Aquests professionals desenvolupen tasques relacionades amb la prevenció i el tractament de problemes vinculats amb una mala alimentació així com la promoció d’hàbits saludables des d’un vessant comunitari, fent especial èmfasi en la població amb major vulnerabilitat socioeconòmica. A més, també es reforça l’abordatge de l’alimentació en persones amb factors de risc o condicions que requereixen adaptar la dieta habitual. En termes generals, el programa s’orienta a reforçar la tasca desenvolupada pels professionals d’infermeria i medicina dels equips d’atenció primària i comunitària. Els nutricionistes treballen de forma multidisciplinària amb la resta de professionals de l’EAP. En el seu dia a dia, les tasques que realitzen consisteixen a donar suport a altres professionals de l’EAP, atendre interconsultes i atendre grupalment casos derivats. En casos puntuals complexos amb necessitats específiques, poden també prestar atenció individual. A partir de la diagnosi de les necessitats de la població, cada professional estableix quines són les accions més adients. En aquest sentit, ja s’han començat a programar sessions grupals i tallers que es desenvoluparan durant aquesta tardor en diferents municipis gironins. Problema d’obesitat i sobrepès A la Regió Sanitària Girona, com en el conjunt de Catalunya, hi ha una important prevalença de problemes de salut relacionats amb els hàbits alimentaris. Segons les darreres dades de l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) per al període 2020-2021, a Girona, la meitat de les persones enquestades entre 18 i 74 anys tenia excés de pes: 34,9% de sobrepès i el 14,4% obesitat. En la infància i adolescència, l’obesitat també hi és freqüent. A la demarcació, el 19,3% de la població menor de 14 anys té sobrepès i el 10,8% obesitat, xifres lleugerament inferiors que en conjunt de Catalunya (23,5% sobrepès i 13,3% obesitat). Pel que fa al seguiment de la dieta mediterrània, un altre factor a tenir en compte per valorar l’estat de salut, a Girona el 48,2% de la població enquestada major de 15 anys diu seguir-la, mentre que el 51,8% restant no segueix les recomanacions.