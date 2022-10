Hi ha un 'boom' de malalties de transmissió sexual (ETS o ITS). Les xifres ho corroboren: les infeccions venèries com el VIH, la clamídia o la gonorrea han augmentat un 84% en cinc anys a Espanya. A més, creixen sobretot entre els homes, que dupliquen en diagnòstics a les dones. Per aturar-les sense renunciar al sexe només hi ha una solució. El preservatiu. A més, existeixen uns que encara ho posen més fàcil. Es tracta dels condons 'semàfor': canvien de color si l'altra persona pateix alguna ETS.

Existeixen més de 30 malalties de transmissió sexual produïdes per bacteris, virus, fongs, protozous i per artròpodes. Les més comunes, no obstant això, són: la clamídia, la gonorrea, la sífilis, l'herpes i les berrugues genitals, el VIH, la candidiasi, la tricomoniasi i el virus del papil·loma humà (VPH). A Espanya, a més, van a més els casos de shigel·losis, el símptoma principal dels quals és la diarrea. Condó creat per adolescents Que existeixin preservatius que canviïn de color quan entren en contacte amb fluids o teixits infectats, suposa un avanç notori. L'invent no és nou ni va caldre ser Einstein per pensar-ho: ho van inventar tres adolescents. Va ser el 2015, quan els estudiants de l'acadèmia d'Isaac Newton al Regne Unit Daanyaal Ali, Muaz Nawaz i Chirag Shah van crear aquest nou mètode que adverteix del perill d'una ETS. Els colors i les ETS que detecten El van anomenar 'S.T. Eye' i es tracta d'un condó de làtex dotat amb molècules capaces d'identificar ETS. Llavors, es tenyeix amb un color específic per a cadascuna d'elles. D'aquesta manera, el condó es posa verd en contacte amb la clamídia, groc per a l'herpes genital, blau per a la sífilis i morat davant el virus del papil·loma humà. Tot són avantatges amb aquest producte, cert? Tan sols n'hi ha un: més de set anys després de la seva creació, no està a la venda ni hi ha la pretensió de desenvolupar-lo de manera massiva. Mentrestant, caldrà prendre més consciència sobre la importància de l'ús del condó tradicional.