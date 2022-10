Els majors de 60 anys, les dones embarassades i les persones amb immunosupressió, problemes de salut crònics i altres factors de risc podran rebre la quarta dosi de la vacuna de la covid-19 a partir de mitjans de mes, simultàniament amb la de la grip. Aquests col·lectius podran demanar cita a partir del 10 d'octubre a La Meva Salut, a Cita Salut o al centre d'atenció primària (CAP) i començaran a rebre els vaccins a partir del dia 17 aproximadament. També es protegiran les persones que poden transmetre les malalties a persones d'alt risc, com són cuidadores o convivents. A més, es vacunaran els col·lectius essencials, en aquest cas només de la grip. La previsió de Salut és acabar aquesta campanya de vacunació el 30 de novembre.

El Departament de Salut ha presentat aquest dimecres la campanya de vacunació de la covid-19 i la grip per a les setmanes vinents, en la que és la tercera tardor amb el coronavirus que ha causat la pandèmia circulant. La setmana passada va començar aquesta doble vacunació entre les persones que viuen en residències, les que hi treballen, els majors de 80 anys i els professionals sanitaris i, en els dies vinents, s'obrirà als nous grups.

«El canvi que té la campanya d'aquest any, consensuat a escala estatal, és que els grups de vacunació de la covid i de la grip són molt similars», ha destacat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas. Es podran vacunar les persones majors de 60 anys, dones embarassades, persones amb immunosupressió i en condicions de risc, com poden ser problemes cardiovasculars, respiratoris o diabetis, entre altres. També, les persones que cuiden i conviuen amb persones de molt alt risc.

Salut fa una crida a vacunar-se als col·lectius vulnerables davant d'aquestes malalties i la idea és que l'administració dels vaccins sigui simultània. «Molt millor aprofitar i posar-se les dues vacunes en el mateix moment. Són les mateixes persones que les poden rebre, el temps és l'adequat i sabem que no interfereixen, és a dir, la resposta immunitària és la mateixa», ha assenyalat Cabezas. De fet, el lema de la campanya és 'Aquesta tardor, protegeix-te el doble'.

Les persones que viuen en residències de gent gran i d'atenció a la discapacitat són vacunades al mateix centre. Les persones majors de 80 anys que no viuen en residències són avisats pel seu CAP o s'hi han de posar en contacte si no són citats. La resta de grups podran demanar cita a través dels canals habituals a partir del dilluns, 10 d'octubre. S'espera que la vacunació d'aquests grups comenci cap al 17 d'octubre, si bé algun CAP podria obrir agendes abans en funció de la seva capacitat, ha puntualitzat la cap de Servei de Medicina Preventiva de Salut Pública, Montse Martínez, que ha remarcat que la vacunació pivotarà als centres d'atenció primària.

Les vacunes de la covid que s'administren en aquesta campanya de reforç són les adaptades a la variant òmicron, que només es poden utilitzar com a dosi de record. Salut disposa d'uns 2 milions de dosis i en rebrà més segons les necessitats. Pel que fa a les vacunes de la grip, Salut ha adquirit un total d'1.604.800 dosis, 34.800 més que la campanya passada i 154.800 més que la 2020-2021. Salut es marca arribar al 75% de cobertura entre les persones grans i entre els professionals sanitaris i sociosanitaris i al 60% en embarassades i en persones amb condicions de risc. Entre els professionals sanitaris, la cobertura de la vacuna de la grip va ser del 37,5% la temporada passada.

Puja la incidència de rinovirus i virus sincitial i previsió d'una temporada epidèmica de grip

En la darrera setmana, les infeccions respiratòries agudes (IRA) han continuat augmentant, però no tant per la covid i la grip, sinó per altres virus, ha remarcat Cabezas. El virus sincític respiratori (VSR) continua en augment, sobretot en els menors de 2 anys, i suggereix «l'inici d'un nou pic epidèmic», mentre que el rinovirus és el que proporcionalment més circula i registra un major ascens, ha indicat. Són dades que recull el Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya (SIVIC).

Cabezas ha explicat que en els pròxims mesos esperen que els virus com el de la grip circulin amb «normalitat» i, per tant, que els casos augmentin a finals d'any i a principis del que ve. La secretària de Salut Pública ha recordat que en les dues darreres temporades pràcticament no va circular la grip, perquè la covid va desplaçar els altres virus i també per les mesures i les restriccions de la pandèmia.