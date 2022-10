L’equip d’atenció primària de l’Escala va començar dijous passat la campanya de vacunació covid+grip, que enguany es dirigeix a gairebé 5.000 persones de l’ABS. Els primers a rebre les dosis contra la Covid-19 i la grip van ser els pacients de la residència Els Pins del municipi i les persones que s’atenen dins el Programa d’Atenció Domiciliària.

Pel que fa a la vacunació dels pacients de 60 anys o més grans de les nou poblacions de l’ABS, el dispositiu es muntarà a la sala polivalent municipal de l’Escala del 19 d’octubre al 9 de novembre, en horari de matí i tarda. Enguany, cal demanar hora abans per poder-hi anar, és per això que el CAP ha habilitat el número de mòbil 699 690 519 (de 8 a 15 h, de dilluns a divendres).

El funcionament del dispositiu, que es munta gràcies al suport logístic i humà de l’Ajuntament de l’Escala, serà semblant al de l’any passat. En el moment d’administrar la vacuna de la grip al pacient, els professionals també li oferiran l’opció de rebre la segona dosi de reforç del vaccí contra la Covid-19, és a dir, la quarta dosi. Quan es vagi a la sala polivalent, és important presentar la Targeta Sanitària i dur la mascareta quirúrgica ben posada en tot moment.

En el cas de les persones majors de 60 anys o amb factors de risc de l’ABS que visquin fora de l’Escala i no puguin desplaçar-se fins a la sala polivalent municipal, tindran l’opció de vacunar-se en els diferents dispensaris locals. Cal que demanin hora amb els professionals sanitaris de referència trucant al seu consultori local.

En referència als pacients més joves de 60 anys amb factors de risc (inclosos els infants), es podran posar les dues vacunes demanant hora al Centre d’Atenció Primària Moisès Broggi de l’Escala fent servir el circuit habitual, a partir del 9 de novembre.

Més de 2.000 dosis contra la grip

L’àrea bàsica de salut de l’Escala disposa de 2.330 vacunes antigripals per fer front a la campanya d’aquest any. La vacunació està dirigida només als grups de risc, que són totes les persones de 60 anys o més i aquelles que poden tenir complicacions si agafen la grip. A més, es recomana que se l’administrin els col·lectius que poden transmetre la malaltia a persones que tenen un alt risc de tenir complicacions, com són personal sanitari, docent o de serveis essencials. Aquesta vacuna és gratuïta.

Els virus gripals canvien contínuament. Per aquesta raó cal posar-se-la cada any, ja que la vacuna es prepara per protegir contra els virus que arribaran aquell hivern. El seu efecte dura un any aproximadament i s’elabora a partir de virus gripals morts, per això mai no pot produir la malaltia, només molèsties locals lleus.