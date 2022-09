Clínica Corachan ha estat guardonada amb el Premi BSH -Best Spanish Hospitals Awards-, pel conjunt de la seva activitat quirúrgica, a la 4a edició d'aquests premis que se centren en potenciar la gestió clínica orientada a la millora contínua dels hospitals de pacients aguts espanyols, tant públics com privats, i reconeixen la tasca dels centres sanitaris participants segons diversos indicadors clau sobre els processos prevalents d'actuació.

A l'edició d'enguany, els Premis BSH han premiat els 3 hospitals amb millors resultats de cada grup d'hospital, a cadascuna de les tres àrees d'activitat clínica analitzades: àrea mèdica, àrea quirúrgica i àrea matern infantil, d'acord amb els resultats comparatius que abasten fins a 53 indicadors de qualitat assistencial, adequació, eficiència i indicadors especials; aplicats segons correspongui a cadascun dels fins a 63 grups de processos clínics inclosos a les anàlisis per a cada hospital. Es tracta d'un reconeixement basat en dades, extretes de les xifres oficials declarades per cada centre, sense cap mena de votació o valoració subjectiva

És el tercer any consecutiu que Clínica Corachan rep aquest premi que el distingeix com un dels centres més eficients i més ben valorats d'Espanya.

Aquest reconeixement suposa una distinció rellevant per a tots els professionals de Corachan, i avala l'esforç i la implicació de la Clínica en la millora contínua de la qualitat, l'excel·lència assistencial i l'eficiència.

Els Premis BSH - Best Spanish Hospitals Awards®, organitzats per la consultora Higia Benchmarking i la companyia Asho, han reunit a la quarta edició 140 hospitals participants amb l'objectiu de premiar els millors exemples de gestió sanitària per a la millora contínua d'hospitals a nivell estatal i reconeixen l'excel·lència hospitalària mitjançant indicadors d'eficiència, adequació i qualitat assistencial.

Sobre Clínica Corachan

Fundada el 1921, Clínica Corachan és un dels centres sanitaris privats més prestigiosos de Catalunya. Ha rebut, en la darrera dècada, nombrosos reconeixements i premis pels seus resultats mèdics, fet que garanteix la màxima excel·lència assistencial vinculada a una experiència de pacient d'alt nivell. El centre, ubicat al Campus Corachan, està equipat amb un bloc quirúrgic de darrera generació i 150 habitacions de màxim confort. Disposa d'equipament diagnòstic i tecnològic actualitzat i ocupa una superfície total de 42.000 m2 on treballen directament o indirectament més de 1.200 professionals i col·laboradors. El Campus Corachan també acull GCCC, el Centre 360 d'Excel·lència Oncològica i diferents edificis de Consultes i Atenció Ambulatòria. Disposa de totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques i compta amb un quadre de professionals de prestigi coordinats i orientats a oferir al pacient la millor assistència mèdica de manera personalitzada.

Corachan manté acords de col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Central de Catalunya-UdV i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) en matèria de docència, formació i la transferència de coneixement en ciències de la salut.