L'hospital Trueta està buscant voluntaris per participar a l'assaig d'Hipra per estudiar la seva vacuna com a quarta dosis. Els voluntaris han d'haver rebut tres dosis de Pfizer, l'última en els últims 6 i 12 mesos, i no haver passat la covid-19. En aquest estudi es continuarà avaluant la seguretat, la tolerabilitat i l'eficàcia de la dosi de reforç de la vacuna en un grup de persones vacunades amb tres dosis de Comirnaty (Pfizer) o amb dues dosis de la vacuna Comirnaty més el booster de la vacuna d'Hipra. A aquests dos grups se'ls hi administrarà la quarta dosi del vaccí d'Hipra i els resultats es compararan amb els obtinguts en un grup de persones vacunades amb tres dosis de Comirnaty (Pfizer).

A les persones voluntàries se'ls farà un seguiment de 30 setmanes per avaluar la seguretat a llarg termini i la resposta immunològica. En aquesta part de l'assaig hi participen 10 hospitals espanyols. A banda del Trueta, hi ha el Clínic, la Vall d'Hebron, el Germans Trias i Pujol – Can Ruti, el Gregorio Marañón (Madrid, La Paz, el Príncipe de Asturias o el Clínic Universitari de València, entre d'altres. En aquests moments, la vacuna contra la covid d'Hipra està en procés de revisió contínua per part de l'Agència Europea del Medicament (EMA). Es tracta del pas previ a l'autorització de comercialització. Els resultats obtinguts fins ara demostren que la vacuna produeix anticossos neutralitzants davant les variants de "preocupació" actuals i que també és eficaç en la prevenció de la malaltia.