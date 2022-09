L’escola acaba de començar. Tornem a una rutina sistematitzada en què res no pot fallar. Per això, Mineral Sweet us vol donar unes pautes de treball amb minerals per ajudar-vos a gestionar els canvis.

Els més petits de 0 a 6 anys, necessiten confort emocional i tranquil·litat. Proposem col·locar una peça grossa de quars rosa brut sota el llit dels nens petits. El nen quedarà embolcallat per la seva energia de dolcesa, que ens transmet el reconfort de l'amor matern. Per altra banda, una peça de turmalina negra bruta a les cantonades de l’habitació calma les pors i permet un son reparador. A la primària els nostres fills desenvolupen la curiositat pel món i comencen a teixir llaços socials. En aquest moment, l’amazonita ens connecta al nostre centre d’alegria, i ajuda a mantenir el nen interior viu i feliç. Un petit bol a l’habitació dels nens amb minerals corresponents als set txakres potencia la capacitat d’escoltar-se ell mateix, escollint el mineral que l’acompanyarà durant el dia. La secundària és un període de convulsions físiques i mentals on necessitem molta llum i claredat; per això, el cristall de roca amplifica l’energia natural i ens manté connectats amb la llum interior. L’òpal pot ajudar a acceptar els canvis, i el citrí, en la concentració en els estudis i en l’estimulació de la memòria i la imaginació. Amb la cornalina, a banda d’estimular la creativitat, poden construir la confiança en ells mateixos. I per a la comunicació, tan important i emocional en aquesta etapa, són ideals la calcedònia i l’aiguamarina. Per a tota la família podeu penjar cristalls de Feng Shui als dormitoris, prop de la finestra. A les parets apareixen arcs de Sant Martí que ens connecten amb la llum i potencien la nostra imaginació. Si voleu que us ajudin a triar el millor mineral per a les vostres necessitats, veniu a Mineral Sweet, la vostra botiga de minerals situada a la Rambla de Figueres. Mineral Sweet Adreça: Rambla, 35, Figueres

