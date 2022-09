La criança i l’educació respectuosa. Aquestes seran les protagonistes de les desenes Jornades Eco-Mama, proposta que un any més impulsen de forma conjunta Eco-Mama i el Càmping Bassegoda Park, i que enguany se celebraran del 30 de setembre al 2 d’octubre. Tindran lloc al Càmping Bassegoda Park d’Albanyà, espai on, amb la participació de professionals del sector, «s’intercalaran xerrades amb espais de reflexió, tallers, jocs i activitats de lleure orientades en aquest sentit respectuós», expliquen des de l’organització d’Eco-Mamma.

D’aquesta forma, durant tres dies Albanyà serà l’epicentre del món de l’educació amb activitats com un espai de reflexió sobre criança respectuosa, que anirà a càrrec de la impulsora d’Eco-Mama, Marta Meléndez, o xerrades com les que oferirà l’assessora de criança i comunicació conscients i guia de família Arantxa Marenyà.

Paral·lelament, l’Equip Mudra, col·laborador assidu a les jornades, oferirà dos col·loquis, com també ho faran els professionals Judith de Mamadetribus, Marta Jiménez i Jordi Bonastre de Baobab, i Maria Sàbat. Alhora, un altre puntal de les jornades d’enguany són els tallers. Aquesta vegada n’hi haurà tres. «La Clínica Marta Jiménez farà un taller de Tronc propioceptiu del sòl pelvià; Laia Vayreda de A Collibé farà un taller de porta nadons i, membres de la Comunitat Crisàlide, impartiran una xerrada i un taller sobre Aromateràpia en la maternitat i la criança», apunten els organitzadors.

Per posar el punt final de les jornades, es representarà l’espectacle Mama contes, de Mireia Monterde de Mamacrea. A la vegada, a la desena edició de les jornades tampoc no hi faltaran propostes per als més petits, així com una fira de productes i serveis relacionats amb criança i l’educació, o una sessió d’astronomia pensada per a les famílies a l’Observatori Astronòmic d’Albanyà, entre altres.

Per participar en la proposta cal inscripció prèvia, i es pot fer de forma anticipada, abans del 29 de setembre, a la web www.bassegodapark.com. La participació té un preu de 25 euros per persona, o de 40 euros per parella, mentre que l’accés per als infants és gratuït.