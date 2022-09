La salut mental és una de les claus del nostre benestar. Per això, la psicologia és una eina que ens permet expressar els nostres problemes i inseguretats amb la seguretat que hi ha algú que ens escolta i ens ajuda a avançar cap al benestar. Aquesta persona és Helena Esparraguera, que treballa per recolzar tothom qui ho necessiti, a través de les diferents teràpies que ofereix a Tàndem Psicòlegs. A través del tracte sincer i l’escolta activa, la psicòloga estableix un vincle terapèutic, personalitzant les pautes de cada cas, ja que les ments de les persones no són iguals.

Un dels àmbits en què treballa la psicòloga, és la teràpia individual per adults, un espai on els clients poden expressar les seves preocupacions, analitzar-les i ser guiats a través d’aquestes emocions amb la finalitat de descobrir eines per a la reflexió i poder avançar en el procés terapèutic, i que el pacient sigui conscient d’aquest progrés. Però de vegades, els problemes també apareixen en les relacions de parella. Tàndem Psicòlegs també treballa amb aquest tipus de teràpia, per analitzar la situació, i ajudar els dos implicats a desentrellar l’origen dels dilemes de la seva relació, i descobrir el significat d’aquest vincle per als participants. Una altra de les propostes d’Helena Esparraguera és en l’àmbit de la psicooncologia, que posa el focus en les persones que pateixen càncer, i les seves famílies, per tal d’oferir suport i acompanyament emocional, i treballar tècniques i teràpies per afrontar l’estrès i potenciar la relaxació i l’exposició a la narrativa que comporta la situació. Helena Esparraguera, també realitza programes formatius sobre la violència de gènere, desenvolupats pel Departament de Justícia de la Generalitat i en cooperació amb Suara. Nou projecte: Jornades Helena Esparraguera, també té un nou projecte en marxa, unes jornades en grups reduïts, de quatre persones, per compartir i intercanviar idees, experiències i opinions sobre determinats temes que afloren i preocupen a la societat. Les primeres trobades s’emplaçaran els dies 19 d’octubre i 9 de novembre de 19.30 a 21.00 hores. En la primera jornada es tractarà la comunicació dels pares amb els seus fills adolescents, i en la segona trobada, s’hi tractarà el tema de la vellesa, i la psicologia d’aquest tram de la vida. Les inscripcions ja estan obertes i es poden realitzar per telèfon. Tandem Psicòlegs Adreça: Carrer Santa Llogaia, 84. Baixos (al costat de la Creu Roja), de Figueres

Carrer Santa Llogaia, 84. Baixos (al costat de la Creu Roja), de Figueres Telèfon: 682 520 950

682 520 950 Web: www.tandempsicolegs.cat