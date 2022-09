Les elevades temperatures a què s’ha estat exposat i s’està encara, ha provocat alteracions pel que fa a la salut, de vegades molt greus. Ha causat diferents patologies en diferents òrgans i sistemes. Però aquí ens centrarem en els símptomes i signes que indiquen l’evolució desfavorable o l’empitjorament de la circulació sanguínia a les venes de les cames, en relació amb la calor.

Els símptomes que avisen de l’empitjorament són la picor, l’aparició de lesions vermelloses puntiformes, que també poden provocar pruïja a les cames i la dilatació de venes i varícules, així com l’aparició d’aranyes vasculars. L’aparició o l’agreujament de les rampes, l’edema o inflor a les cames i les alteracions a la pell en forma d’hiperpigmentacions, també poden estar provocats o agreujats per les elevades temperatures ambientals. Si hi afegim el fet que s’hagi estat moltes estones en bipedestació o asseguts, trobem un altre element que provoca una evolució desfavorable de la malaltia venosa crònica o de la insuficiència venosa crònica. A les èpoques de calor, s’ha de tenir especial cura en la hidratació de les cames, utilitzant olis per aconseguir-ho. La pell, en ressecar-se, pot donar lloc a l’aparició de lesions dermatològiques en zones que tenen varius en el seu interior. És fàcil que en aquestes circumstàncies puguin aparèixer cel·lulitis a les cames, que per si mateixes ja són una complicació de la patologia venosa. Aquesta sequedat de la pell pot afavorir l’aparició d’úlceres, en zones especialment sensibles, com és a la cara interna del turmell. I aquestes també es poden infectar. Una altra de les repercussions que poden haver-hi és l’aparició de flebitis i de trombosis, tant sobre varius com en venes sanes.

S’han de prendre totes les mesures possibles per evitar l’aparició de les complicacions relacionades amb l’elevada temperatura ambiental. S’ha de caminar més, però a les hores que no faci calor, s’ha de beure molta aigua, com també menjar fruita i hortalisses. S’evitarà estar dempeus tot el que es pugui i si no es pot evitar, es faran exercicis per millorar el retorn venós, no només mentre s’estigui dret, sinó que se’ls ha d’incorporar com un element més de la rutina diària.

Un cop acabat l’estiu, és un bon moment per fer un repàs i millorar la salut. És el moment de recuperar-la. La inspecció, la palpació de les venes conjuntament amb la pràctica d’exploracions complementàries, com ara l’ecografia-doppler, orienta de quins són els problemes venosos i quin és el millor tractament a seguir.

La revisió a temps i el seu tractament individualitzat i en mans de professionals experts, eviten la progressió de la malaltia venosa a les cames o tracten l’evolució i les complicacions si ja han aparegut per minimitzar-ne l’impacte.