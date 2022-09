La nostra salut parteix de la base d’una bona nutrició, però també depèn de molts altres aspectes. I, això, des del centre mèdic Illa de Salut Figueres, el nutricionista i dietista David Rollón Muñoz, ho té molt clar. És per això, que, en tots els seus casos, l’equip format pel doctor Miguel Luna, metge de capçalera; Rubén Sáez, psicòleg, i el mateix Rollón cerca la millor manera de guiar el pacient durant tot el procés de canvi d’hàbits alimentaris.

La clau és una dieta personalitzada i perfectament adaptada a les necessitats dels clients, tenint en compte les intoleràncies alimentàries, i les preferències de cadascú. Però no només això, sinó que cal conèixer l’estil de vida de cadascú, per poder oferir el pla d’acció més adequat. Aquest és el motiu pel qual David Rollón s’assegura de conèixer aquestes dades, a través d’un seguit de preguntes obertes als seus pacients, abans de començar amb la dieta escaient.

Indicadors mèdics de control

Una de les dades necessàries per al nutricionista, és el càlcul del pes, en comparació amb la massa muscular de tothom qui vulgui començar una dieta. Aquest càlcul, al centre Illa de Salut Figueres, el fa un aparell de bioimpedància, amb total precisió, per tal d’assegurar el primer pas per construir el pla alimentari que seguirà el client. A això, s’hi adhereixen també els indicadors mèdics de control, que són clau per a la composició de les propostes alimentàries del dietista. Aquest pas pot ajudar a revelar l’arrel del problema de l’alimentació de cada pacient, i marcar el camí a seguir.

Llavors, i només llavors, és quan Rollón d’Illa de Salut Figueres pot passar al disseny de la dieta. Un cop feta, però, no només la proporciona en el clàssic format PDF o de foli imprès. Més enllà d’això, proposa als seus pacients una aplicació mòbil que conté el llistat d’aliments recomanats pel nutricionista, i que permet establir la llista del supermercat, substituint els productes que no es puguin trobar, per d’altres dels proposats.

A més, el dietista també recomana diverses maneres de preparar els aliments, un terreny en el qual, des del centre Illa de Salut Figueres, juguen amb avantatge, ja que David Rollón compta també amb el títol de Tècnic superior en direcció de cuina. Això fa que tots els plats que suggereix, hagin estat seleccionats curosament i amb atenció al detall, per assegurar la màxima comoditat del client, i l’eficàcia del tractament.

L’esport o l’activitat física és una part essencial del benestar, i ha d’anar lligat, per força, amb la dieta. David Rollón ho combina amb una màquina amb ones que accelera el metabolisme i ajuda a potenciar la pèrdua de pes a través de l’estímul d’hormones que depenen de l’exercici físic. Es tracta d’una tècnica innovadora segura, que no requereix molt de temps, i que resulta molt efectiva, també entre els pacients del centre mèdic.

Un mètode basat sobretot en una dieta mediterrània i equilibrada, que, pel centre Illa de Salut Figueres, és clau. Lluny dels suplements en format de pols, o càpsules estranyes, en aquest cas, el principal producte aliat dels pacients, és la dieta mediterrània.

Una dieta que va acompanyada de l’organització, la creació i respecte d’uns horaris clars, perquè, com assegura David Rollón: «No es tracta només d’una dieta, sinó d’una manera de viure, d’un estil de vida. Has d’organitzar-te, si no, no funciona». Per exemple, el fet de dormir malament, és un indicador que al darrere hi ha alguna cosa que no va bé, i que podria estar impedint-te aconseguir els teus objectius, o el resultat esperat. O no beure l’aigua o els líquids suficients.

Tots aquests aspectes que depenen del nostre autocontrol podrien estar jugant en la nostra contra. Per això, al centre mèdic Illa de Salut Figueres, la voluntat és que el pacient pugui interioritzar totes aquestes claus per conformar l’estil de vida que necessiten per poder trobar l’equilibri adequat de la seva dieta. I que a la llarga, tots els clients siguin capaços de mantenir els hàbits saludables.