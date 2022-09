La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha confiat que l'executiu central aprovi que l'ús obligatori de la mascareta al transport públic passi a ser una recomanació, com ja va demanar fa dues setmanes el conseller de Salut, Josep Maria Argimon.

"És una obligació que no es pot fer complir. Hi ha força gent que no duu la mascareta. Té poc sentit tenir una obligació que no es pot fer complir. S'ha traslladat i sembla que ara sí se'ns farà cas", ha assegurat en la roda de premsa aquest dimarts posterior al Consell Executiu.

Per Plaja, la imposició o retirada de mesures s'ha de fer "de manera conjunta", i ha recordat que el decret d'ús obligatori de la mascareta al transport públic encara és vigent.