La seguretat del pacient és un tema clau en la qualitat assistencial que inclou un conjunt d’actuacions orientades a eliminar i reduir el risc de dany innecessari associat a l’atenció al pacient.

Tots els sanitaris són responsables a l’hora de reduir i prevenir els esdeveniments adversos en l’atenció al pacient. I què és un esdeveniment advers? Qualsevol circumstància relacionada amb l’assistència que reben els pacients que té conseqüències mèdiques negatives. Per exemple, una infecció hospitalària o un error de medicació.

La millor prevenció és la comunicació i col·laboració entre pacients, familiars i professionals. Per això és molt important que el pacient expliqui amb detall tota la informació clínica sobre el seu cas al personal sanitari: què li passa, des de quan, on sent les molèsties o dolor, quina medicació pren, si pateix alguna al·lèrgia, si fuma, etc. Cal tenir en compte que la participació activa del pacient durant l’atenció és molt valuosa de cara al fet que els professionals de la salut puguin prendre les decisions correctes.

«Convé estar ben informats sobre els símptomes que solen aparèixer en el cas de reacció a algun medicament o prova i, si passa, fer-ho saber als professionals de la salut que fan el seguiment de la malaltia», expliquen Maria Àngels Pérez, presidenta de la Comissió de seguretat del pacient de la FSE, i Montse Ibáñez, farmacèutica i membre de la comissió. «Si us han fet proves mèdiques, pregunteu quan i de quina manera rebreu els resultats. Si després de la visita us queden dubtes sobre el diagnòstic o tractament, demaneu més explicacions», afegeixen. «És molt important que el pacient sàpiga que la seva seguretat no només és una qüestió dels professionals sanitaris, sinó que hi ha una sèrie d’aspectes pràctics a tenir en compte que poden ajudar a fer la seva assistència més segura», conclouen.

A l'Hospital o al Centre Sociosanitari Bernat Jaume

Identificació:

Confirmeu que us han col·locat el braçalet identificatiu i que les dades són correctes

Si us el retiren o es deteriora, demaneu-ne un altre

Observeu que comproven la vostra identitat davant qualsevol atenció

Medicació:

Informeu sobre la medicació que preneu habitualment, sobretot aquella que no consti a la recepta electrònica

Notifiqueu si patiu algun tipus d’al·lèrgia i/o intolerància a medicaments

No prengueu cap fàrmac sense informar els professionals sanitaris

No interrompeu el professional mentre prepara i administra la medicació

Alimentació:

Notifiqueu si patiu algun tipus d’al·lèrgia i/o intolerància alimentària

No prengueu cap aliment pel vostre compte sense l’autorització del personal sanitari

Higiene de mans:

Utilitzeu aigua i sabó o bé solució desinfectant que trobareu a l’habitació

Renteu-vos les mans abans i després dels àpats, d’anar al bany i sempre que estiguin brutes

Familiars i acompanyants han de seguir les mateixes normes sempre que arribin i marxin del centre

A l'ABS l'Escala

Identifiqueu-vos sempre amb la Targeta Sanitària, passaport o DNI

Expliqueu amb detall el que us passa

Informeu si sou al·lèrgics a medicaments o aliments

Pregunteu sobre el vostre tractament: quins medicaments preneu, com, quan i per què. Demaneu el pla de medicació i porteu-lo sempre a sobre

Escolteu amb atenció tot el que us digui el personal sanitari

Assegureu-vos d’haver entès el que us han explicat, pregunteu tot el que no sapigueu de la vostra malaltia

Si us preocupa no recordar tot el que us han dit o no entendre-ho bé, demaneu que us ho posin per escrit

Verifiqueu la documentació que us donen i que hi constin correctament els vostres noms i cognoms

Dia Mundial de la Seguretat del Pacient

Cada 17 de setembre se celebra el Dia Mundial de la Seguretat del Pacient. Enguany, el lema de la campanya de l'OMS és Medicació sense danys i fa una crida per prevenir les pràctiques de medicació poc segures i els erros de medicació, ja que figuren entre les principals causes de danys evitables en l'atenció de salut a tot el món. La campanya que s'adreça als pacients i familiars busca apoderar-los perquè s'impliquin activament en l'ús segur dels medicaments.

I és que tothom, en algun moment de la vida, prendrà algun medicament per prevenir o tractar malalties, que podrien causar danys si s'emmagatzemen, prescriuen, dispensen administren de forma incorrecta o si es controlen de forma incorrecta o de forma insuficient. Les situacions de risc més freqüents són l'ús simultani de diversos medicaments i la confusió entre envasos o fàrmacs d'aparença similar.

Alguns consells:

Utilitzeu un Sistema Personal de Dosificació. Es tracta d'un envàs de plàstic especialment dissenyat per evitar confusions i facilitar el compliment del que s'ha preescrit. Si teniu una malaltia aguda o crònica, cal que conegueu bé què esteu prenent, les dosis i la durada del tractament. Com més conegueu els medicaments que preneu, millor podreu prevenir errades. Seguiu les instruccions de l'equip sanitari sobre el programa de vacunes, les pautes de medicació i el bon manteniment de la farmaciola. Feu cas exclusivament del tractament indicat pel vostre professional mèdic. Elaboreu un llistat senzill i ordenat de totes les pautes de medicació que seguiu. Els medicaments s'han de guardar en un lloc adient, fresc, allunyat de la canalla o de persones incapacitades. Destineu un lloc/armari exclusiu per als fàrmacs i eviteu estances amb humitat elevada o canvis de temperatura, com és el bany. No guardeu medicaments que ja no preneu o que hagin caducat i eviteu manipular-los (fraccionar, triturar, etc.).

Recordeu! Abans de prendre un medicament: informeu-vos, comproveu la dosi i els intervals d'hores i, davant de qualsevol dubte, pregunteu al professional sanitari. Entre tots podem fer possible el compliment del lema Repte mundial per la seguretat del pacient: Medicació sense danys.