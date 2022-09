Durant els mesos de juliol i agost, poc més de 40.000 persones van donar sang. Amb el seu altruisme es van poder atendre totes les necessitats dels pacients ingressats en clíniques i hospitals.

Per aquest motiu, continuen les campanyes de donació de sang i a l'Alt Empordà s'han programat diverses durant aquest mes de setembre.

Qui pot donar sang?

De forma general, pot donar sang qualsevol persona que tingui bona salut sempre que:

Tingui entre 18 i 70 anys

Pesi 50 quilos o més

En cas de ser dona, que no estigui embarassada

Les persones que hagin anat a l’estranger de vacances poden consultar prèviament el web www.donarsang.gencat.cat/viatges per comprovar si hi ha algun impediment per donar sang.