El calendari de vacunació de Catalunya inclou a partir d'ara el vaccí contra l'herpes zòster per a les persones de 65 i 80 anys. Salut va incloure el març aquesta vacuna per protegir persones en grup de risc i ara ho fa per a la gent gran, començant per aquestes dues cohorts d'edat. S'han adquirit 130.000 dosis per un import de prop de 17,6 MEUR.

Una altra de les novetats del calendari és la vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH) en nois, ja que fins ara es posava només a les noies. S'han comprat 67.000 dosis per vacunar els nois de 6è de primària (11-12 anys), per 3,1 MEUR. Salut calcula que, gràcies a les vacunes, s'eviten uns 34.000 casos a l'any de malalties immunoprevenibles, com de tos feina, galteres, xarampió o rubèola.