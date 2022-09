Heu pensat mai amb el nombre de tasques que acaba fent la vostra visió al llarg del dia? Els vostres ulls han d’estar en ple rendiment durant el transcurs de tota la jornada per dur a terme totes les tasques que heu de fer: com llegir, estudiar, fer esport, les activitats extraescolars, mirar pantalles...

És per això que Òptica Chavarria de Figueres, un centre de llarga trajectòria i de referència en la salut visual, es posa a la vostra disposició per a tenir-ne cura.

Si pensem amb els nens de casa, aquesta premissa adquireix més importància amb l’arribada d’aquest nou curs escolar i els efectes que pot tenir en la seva visió. Després d’estar dos mesos relaxats, la visió dels joves estudiants s’ha de posar en total rendiment per adquirir tots els coneixements.

«Tot i tenir les estructures de l’ull sanes, moltes vegades no són funcionals. Podem moure els ulls per tot l’espai, però no els puc controlar molta estona, i menys llegint. Em salto línies, haig de tornar enrere per entendre el que llegeixo, o poso el dit per no perdre’m. Puc tenir la capacitat d’enfocar, però les lletres se’m desenfoquen. Els ulls se’m cansen, em ploren o els tinc irritats. Fins i tot quan porto estona llegint miro lluny i veig borrós. Puc tenir la capacitat de dirigir els dos ulls a un mateix punt, però al cap d’una estona de fer una tasca començo a tenir els ulls cansats, o fins i tot veig doble», ens explica l’equip d’optometristes de Chavarria.

L’optometria és la ciència encarregada d’estudiar i millorar les habilitats visuals mitjançant diverses tècniques, entre les quals destaca la teràpia visual. Prop d’un 25% dels nens i nenes en edat escolar presenten algun tipus d’alteració visual no detectada que es pot reeducar amb teràpia visual.

Nou gabinet d’audiologia

Ara a Chavarria Òptics+Optometristes, estrenen gabinet d’audiologia per a aportar solucions a les pèrdues auditives que dificulten la comprensió de conversacions i altres sons amb l’adaptació d’audiòfons i un programa de rehabilitació auditiva. A més a més, amb taps de bany a mesura i taps inhibitoris del soroll, ajudaran a posar solució a la pèrdua d’audició. No dubteu i demaneu la vostra cita per revisar l’audició.