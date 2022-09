Usen cèl·lules mare de ratolí per crear embrions sintètics amb un cervell i un cor que batega

Investigadors de la Universitat de Cambridge han creat embrions a partir de cèl·lules mare de ratolí que tenen un cervell, un cor que batega i els fonaments dels altres òrgans del cos, un model que suposa una nova via per recrear les primeres etapes de la vida

L’equip, dirigit per la professora Magdalena Zernicka-Goetz, va desenvolupar el model d’embrió sense òvuls ni espermatozoides, a partir de cèl·lules mare, les cèl·lules mestres que es poden convertir en gairebé qualsevol tipus de cèl·lula.

Els investigadors van imitar els processos naturals al laboratori guiant els tres tipus de cèl·lules mare que participen en el desenvolupament primerenc dels mamífers fins al moment en què comencen a interactuar.

En induir l’expressió d’un conjunt concret de gens i crear un entorn únic per a les seves interaccions, van aconseguir que les cèl·lules mare «parlessin» entre si.

Aleshores, les cèl·lules mare es van autoorganitzar en estructures que van progressar a través de les successives etapes de desenvolupament fins crear cors que bategaven, les bases del cervell i el sac vitel·lí, on l’embrió es desenvolupa i obté els nutrients en les primeres setmanes.

A diferència d’altres embrions de laboratori, aquests models van aconseguir que tot el cervell -inclosa la part anterior- comencés a desenvolupar-se, cosa que no s’havia aconseguit mai.

L’equip creu que els seus resultats podrien ajudar els investigadors a entendre per què alguns embrions fracassen mentre que altres prosperen en un embaràs sa. A més, els resultats es podrien utilitzar per guiar la reparació i el desenvolupament d’òrgans humans «sintètics» per a trasplantaments.

«El nostre model d’embrió de ratolí no només desenvolupa un cervell, sinó també un cor que batega i tots els components que conformen el cos. És increïble que hàgim arribat tan lluny. Aquesta ha estat la base de la nostra comunitat durant anys i el principal objectiu del nostre treball durant una dècada», destaca Zernicka-Goetz, catedràtica de Desenvolupament de Mamífers i Biologia de Cèl·lules Mare.

Perquè un embrió humà es desenvolupi amb èxit hi ha d’haver «diàleg» entre els teixits que el formaran i els que el connectaran amb la mare.

Tres tipus de cèl·lules mare

En la primera setmana després de la fecundació es desenvolupen tres tipus de cèl·lules mare: una acabarà convertint-se en els teixits del cos, i les altres dues recolzen el desenvolupament de l’embrió.

Un d’aquests tipus de cèl·lules mare extraembrionàries es convertirà en la placenta, que connecta el fetus amb la mare i li proporciona oxigen i nutrients, i el segon és el sac vitel·lí, on creix l’embrió i obté els nutrients en les primeres etapes del desenvolupament .

Molts embarassos fracassen en el moment en què els tres tipus de cèl·lules mare comencen a enviar senyals mecànics i químics entre si per indicar a l’embrió com desenvolupar-se correctament.

Durant la darrera dècada, el grup de la professora Zernicka-Goetz a Cambridge ha estudiat aquestes primeres etapes de l’embaràs, amb la intenció d’entendre per què alguns embarassos fracassen i d’altres tenen èxit.

«El model d’embrió de cèl·lules mare és important perquè ens dóna accessibilitat a l’estructura en desenvolupament en una etapa que normalment se’ns oculta a causa de la implantació del diminut embrió a l’úter de la mare», explica Zernicka-Goetz.

Per guiar el desenvolupament del seu embrió de laboratori, els investigadors van ajuntar cèl·lules mare cultivades de cadascun dels tres tipus de teixit en les proporcions i en l’entorn adequat per promoure’n el creixement i la comunicació entre ells.