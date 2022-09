L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) ha donat aquest dijous llum verda a les vacunes de Pfizer i Moderna contra les variants de la covid-19. En un comunicat, el regulador europeu apunta que les recomana per a majors de 12 anys com a dosi de reforç perquè ofereixen una «protecció més àmplia contra les diferents variants». «Ajuden a mantenir una protecció òptima contra la covid-19 mentre el virus evoluciona», apunta l'EMA. Pel que fa als efectes secundaris, l'EMA diu que són «comparables» als observats tant en la primera com en la segona dosi de les vacunes contra la covid-19 i que són «lleus i de curta durada». Un cop rebuda la llum verda per part de l'EMA, ara la Comissió Europa ha d'autoritzar els vaccins.