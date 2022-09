Des de la clínica FIV Obradors, centre de reproducció assistida de referència a tot el territori transfronterer, els doctors Josep i Albert Obradors han participat en la nostra trobada online aquesta tarda de dijous 1 de setembre.

Com a novetat, una lectora s'ha interessat per la demanda de la fecundació in vitro a la comarca i el funcionament de la clínica FIV Obradors de Figueres. Els doctors han destacat que fa cinc anys que existeix l'actual local i que ja ha tingut algunes ampliacions per donar resposta a la demanda que tenen. "La veritat és que hi ha pacients que venen de molt lluny per ser tractats en el nostre centre i això ha implicat un creixement en espai i personal", ha respost Obradors.

