El servei de Rehabilitació de Roses, gestionat des de fa un any per la Fundació Salut Empordà (FSE), ha atès en aquest temps més de 1.600 persones. Aquest espai se suma als altres dos ubicats a la ciutat de Figueres: el de l’Edifici Est de l’Hospital de Figueres, destinat a atendre els pacients externs, i el del Centre Sociosanitari Bernat Jaume, per a tractar les persones ingressades.

Anteriorment, aquest espai era gestionat per una empresa privada, la qual duia a terme la seva activitat privada i també atenia pacients de l’Hospital gràcies a un conveni de col·laboració entre ambdues entitats. La integració d’aquest centre a l’estructura del servei de Rehabilitació de la FSE respon a diversos objectius, els quals permeten millorar l’atenció de la població de la zona nord-est de l’Alt Empordà. D’una banda, facilita i garanteix la continuïtat assistencial de tots els pacients de la comarca, independentment del centre on rebin la rehabilitació. De l’altra, permet ampliar la franja horària i que la població d’aquesta zona de la comarca tingui l’opció d’assistir a les sessions també a la tarda quan no ho pot fer al matí, evitant que s’hagin de desplaçar a l’Hospital de Figueres. L'equip de fisioterapeutes ofereixen atenció als pacients procedents del Servei Català de la Salut i a mútues i privats, i treballa de manera coordinada amb el servei de Rehabilitació de la FSE. El local està ubicat al carrer València número 6-8 del municipi, en una planta baixa per a facilitar la mobilitat i accés dels pacients. Es tracta d'un espai diàfan i lluminós de 286 metres quadrats a dos nivells, dividit en zona d'electroteràpia, gimnàs, despatx mèdic i vestuaris amb lavabos adaptats. El servei de Rehabilitació En els últims anys, s’han fet diversos canvis per incrementar la superfície destinada al servei de Rehabilitació de la Fundació Salut Empordà, amb la voluntat d’oferir millors instal·lacions als pacients i reduir la llista d’espera. El febrer del 2019 es va inaugurar una nova sala a l’Hospital de Figueres per als pacients externs, és a dir, els que no estan ingressats ni se’ls atén a domicili. Té una superfície de 642 metres quadrats i està situada a l’Edifici Est de l’Hospital. L’obertura d’aquesta sala va permetre doblar la superfície dedicada a la rehabilitació i descongestionar l'espai del Centre Sociosanitari Bernat Jaume, el qual es va destinar a atendre els pacients ingressats. El servei de Rehabilitació compta amb un equip multidisciplinari de 21 professionals, entre els quals hi ha 14 fisioterapeutes, 4 metges rehabilitadors, 2 terapeutes ocupacionals i 1 logopeda.