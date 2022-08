La nutricionista Anna Ferrer proposa el proper 23 de setembre la xerrada Tornar a la rutina amb l’energia al màxim!, on parlarà sobre la millor manera de reprendre un nou any laboral després dels excessos de l’estiu o de les vacances, aprofitar els productes de temporada per a la tardor que comença.

El passat 21 de juny la dietista ja va fer una sessió en línia via Zoom per abordar el tema Com menjar a fora i no morir de culpa «per parlar de trucs quan sortim a menjar a fora (que ara a l’estiu ho fem més sovint que a l’hivern), quins plats demanar quan som fora de casa, com combatre la retenció de líquids». Les xerrades són gravades i els interessats les poden consultar igualment en el cas de no poder-les seguir en directe. Només cal posar-se en contacte amb la consulta situada a Figueres que obre portes el 5 de setembre després d’un període de vacances. Més informació al telèfon 972 676 746.