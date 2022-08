La Fundació Salut Empordà ha organitzat els dies 7 i 9 de setembre la primera edició del curs d’esferodinàmia aplicada a l’embaràs i el part per a llevadores i LLIRs. La formació està oberta a tots els professionals que vulguin apuntar-s’hi. El curs tindrà lloc a l’Hospital de Figueres i anirà a càrrec de la llevadora Sílvia Molina. Les places són limitades. Les inscripcions seran obertes fins al dia 1 de setembre i per apuntar-s’hi cal enviar un correu electrònic a llev@salutemporda.cat.

La formació aportarà coneixements i eines als professionals per dur a terme la seva feina en el seguiment de l’embaràs, la preparació a la maternitat i el treball de part, la qual cosa permetrà millorar la qualitat de l’atenció que s’ofereix a les dones.

L’objectiu del curs és integrar l’esferodinàmia com a eina de cura i acompanyament a les dones durant l’embaràs i el part.

Entre altres objectius més específics hi ha el de desenvolupar eines per acompanyar les dones durant l’embaràs i el part, orientades a treballar la consciència corporal, el moviment, l’autonomia i el benestar; utilitzar l’esferodinàmia com una eina útil i segura durant l’embaràs i el part. També pretén incorporar l’esferodinàmia com un recurs terapèutic per treballar el cos durant l’embaràs.