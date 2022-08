El Departament de Salut ha posat en marxa una campanya de comunicació a xarxes socials per sensibilitzar sobre la importància de la lactància materna, amb motiu de la Setmana Mundial de la Llet Materna, que té lloc entre l’1 i el 7 d’agost. El material més emotiu de la campanya és un vídeo en què diferents mares expliquen la seva experiència personal per fer-se donants a través del Banc de Llet Materna de Catalunya. També es mostren les mares que reben aquesta llet per als seus nadons i que actualment es troben en el Servei de Neonatologia de l’Hospital Clínic, la Unitat de Cures Intensives (UCI) de Neonatologia de l’Hospital Universitari Germans Trias i del Servei de Neonatologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron.

La llet materna aporta molts beneficis en els nounats, sobretot en aquells que han nascut prematurament, ja que ajuda al bon desenvolupament i funcionament del sistema intestinal, redueix els dies d’hospitalització i la taxa de reingrés després d’una primera alta i millora el desenvolupament visual, entre d’altres. Per aquest motiu, l’Agència de Salut Pública de Catalunya treballa també per promoure l’alletament matern en cinc etapes principals, que constitueixen els grans reptes perquè tot el procés de la lactància materna es faci amb èxit: l’atenció prenatal, el part, el postpart i l’etapa neonatal, l’etapa postnatal i les situacions especials que en puguin sorgir. Setmana Mundial de la Llet Materna La SMLM 2022 se centra en enfortir la capacitat dels diferents àmbits de la societat implicats en protegir, promoure i donar suport a la lactància materna (LM), entre els que s’inclouen prioritàriament els governs, els sistemes de salut, l’entorn laboral –per garantir la LM als llocs de treball– i les comunitats. Aquests àmbits hauran d’estar informats, formats i apoderats per a la LM en un món posterior a la pandèmia que ha repercutit dràsticament en la salut, la nutrició i la subsistència, sent la LM clau per a les estratègies de desenvolupament sostenible ja que millora la nutrició, garanteix la seguretat alimentària i redueix les desigualtats. Així mateix, l’ASPCAT facilita la formació dels professionals sanitaris en la promoció de les habilitats per millorar la confiança de la mare i en el maneig dels problemes i situacions especials, aportant recursos i eines amb evidència que els ajudin. Amb aquest objectiu, conjuntament amb les societats científiques i les entitats de promoció i suport de la LM, durant 2021, ha format al voltant de 1.000 professionals de l’àmbit hospitalari i de l’atenció primària relacionats amb la salut de les mares i nadons (llevadores, gineco-obstetres, pediatres, infermeres pediàtriques, odontopediatres,...) mitjançant la posada en marxa d’una formació online en la que han participat més de 800professionals en dues edicions dutes a terme fins ara. Així mateix, ha continuat amb la nova edició del Curs d’actualització en LM que, en format virtual, va aconseguir convocar a prop de 170 professionals i en el qual s’incideix molt en la part de consells per superar possibles dificultats i situacions complexes. Segons l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA), la prevalença de LM el 2021 se situa al voltant del 82% a principis d’any i gairebé és del 64% als 6 mesos. El Banc de Llet Materna de Catalunya El Banc de Llet Materna de Catalunya té com a objectiu garantir l’alimentació amb llet de donant a tots els nadons prematurs que la necessitin. El Banc de Llet recull llet de les mares donants, la processa i la subministra a les unitats de neonatologia dels hospitals, sota prescripció mèdica. Creat el gener de 2011, el Banc de Llet Materna de Catalunya ha comptat, en aquests 11 anys d’activitat, amb les aportacions de més de 5.000 mares donants, gràcies a les quals s’ha subministrat llet a 19 hospitals i clíniques de Catalunya i s’ha administrat llet donada a 4.300 nadons, que han rebut uns 10.000 litres de llet materna. Pel que fa al 2020, en concret, 749 mares van donar 1.157 litres de llet materna que es van distribuir a 568 nadons. El perfil de la donant és una mare que té entre 31 i 39 anys, que s’inicia a donar quan el seu nadó té entre 2 i 3 mesos de vida, que està donant d’1 a 6 mesos, i aporta una quantitat aproximada de 4.250 ml. És important tenir en compte que la donant de llet materna només pot ser-ho durant un breu període de temps, uns 4 mesos de mitjana, motiu pel qual contínuament es necessiten noves donants.