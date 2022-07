Un total de 157 persones van morir negades a l'aigua a Catalunya entre 2019 i 2021, el 61,1% en platges o aigües naturals. El Govern ha fet públiques aquestes xifres coincidint amb el Dia Mundial per a la Prevenció dels Ofegaments, que es commemora sota el lema Tothom pot ofegar-se, a ningú hauria de passar-li. L'any d'aquest període amb més víctimes per ofegament a l'aigua va ser el 2019, amb 61 casos (44 homes i 17 dones), seguit del 2020, amb 53 casos (49 homes i quatre dones) i 2021, amb 43 casos (37 homes i sis dones). En línies generals, el 82,8% de les defuncions van ser d'homes i el 17,2% restant de dones. Un 12,7% dels ofegaments mortals van ser d'infants i adolescents fins als 20 anys i el 48,4% de majors de 60.

Els ofegaments en piscines van representar el 15,9% de les defuncions. En canvi, suposen el 57,1% dels ofegaments d'infants fins a 10 anys.

Les dades analitzades són consistents amb les informacions publicades per països similars a Catalunya, que posen de manifest la desigual mortalitat per ofegament entre homes i dones de totes les edats, i el fet que, tot i que la majoria de les defuncions es produeixen entre persones grans a platges i aigües naturals, continuen produint-se ofegaments mortals entre els infants, molt sovint a piscines.

Entre els consells per evitar els ofegaments, hi ha no submergir-se bruscament i sortir immediatament de l'aigua davant de qualsevol símptoma d'indisposició. En el cas de persones amb malalties cardiovasculars, es recomana consultar als professionals sanitaris si és oportú que practiquin activitats aquàtiques. El consum d’alcohol també augmenta el risc d’ofegament i de mort sobtada a l’aigua, ja que aquesta substància pot afectar negativament la resposta fisiològica davant la immersió, dificultar la pràctica de la natació i propiciar comportaments temeraris dels banyistes.

Pel que fa als infants, es recomana la supervisió contínua per part d'adults, encara que els infants sàpiguen nedar. La majoria del ofegaments no mortals en edat pediàtrica es produeixen en infants amb una edat mitjana de 3,5 anys, a piscines privades no dotades d’una tanca de seguretat, i entre aquells que no sabien nedar i on la vigilància familiar va resultar insuficient.

A escala mundial, unes 360.000 persones moren negades anualment i la meitat d'aquestes víctimes són infants i joves de menys de 25 anys. Al conjunt de la Unió Europea (UE) es registren unes 6.000 defuncions per ofegament cada any.