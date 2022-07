L’Escala protegeix del fum del tabac les zones freqüentades per joves i adolescents

L’Ajuntament de l’Escala i la Junta Provincial de l’associació a Girona van firmar oficialment dimarts passat un conveni de col·laboració del programa Espais Sense Fum, que estableix, entre altres accions de conscienciació, convertir en espais sense fum l’entorn que envolta els parcs infantils i les principals zones esportives i lúdiques municipals. L’alcalde, Josep Bofill, i el regidor d’Esports i de Salut, Boran Minic, han rebut la presidenta de Junta de Girona, Isabel Alejandro, i Manoli Ponce, presidenta de l’Associació Contra el Càncer a l’Escala, per tancar l’acord i continuar treballant conjuntament en la lluita contra el càncer.

El consistori es compromet amb l’associació en la promoció dels seus objectius de conscienciació dels perills que comporta el tabaquisme. Tot i que el conveni no comporta cap mena d’ajut econòmic, la meta de l’acord és promoure la campanya de prevenció dels ‘Espais sense fum’ amb delimitació i senyalització de diverses zones i/o instal·lacions públiques del municipi. L’Ajuntament fa anys que col·labora donant suport en la difusió i publicitat de les diverses activitats encapçalades per l’associació, oferint espais i recursos. Coincidint amb el Dia Mundial Sense Tabac, el 31 de maig passat, ja van començar a col·locar-se els cartells que senyalitzen aquests espais sense fum, amb la voluntat d’aconseguir que es deixi de fumar no només en els espais on ja està estrictament prohibit per la llei, com són l’interior dels espais esportius o el recinte dels parcs infantils, sinó també al seu entorn.

«Estem molt contents d’establir, a través d’aquest conveni, noves vies de col·laboració amb l’Associació Contra el Càncer, com són l’establiment d’aquests espais sense fum i esperem anar fent més iniciatives de conscienciació de la població», remarca el regidor de Salut, Boran Minic.

La Junta Local està satisfeta d’haver signat aquest conveni que té una durada de dos anys. Per a l’associació, és crucial poder comptar amb el suport de l’Ajuntament. Manoli Ponce, en nom de la junta local de l’Associació Contra el Càncer, ha expressat el seu «agraïment a l’Ajuntament de l’Escala, que de seguida ha volgut col·laborar en aquestes accions».

Propera acció benèfica

El programa Espais sense fum ha incrementat el nombre d’entorns saludables a l’Escala i fa cada cop més visible les campanyes que duu a terme les representants de l’AECC del municipi.

Des de fa dos anys, a causa de la pandèmia, no s’ha pogut celebrar la recol·lecta anual que es fa per la Festa de l’Anxova. Aquesta serà la pròxima activitat benèfica que l’Associació Contra el Càncer de l’Escala té programada després d’haver signat el conveni.