Probablement, a aquells que no tinguin nens a prop això li soni més a gastronomia que a salut. Però no. Els mol·luscs són una patologia benigna molt habitual entre els més petits, encara que poden aparèixer a qualsevol edat. Es tracta d'un virus de la família dels poxvirus que provoca l'aparició d'uns granets de color rosat que poden aparèixer de forma aïllada o grupal. I com en general no piquen, poden passar completament inadvertits per al nen.

Benignes, però molt contagiosos La doctora Stephanie Patrizia Barbeito Pagliuca, membre del Grup de Dermatologia de la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família (SEMG), explica que «aquestes protuberàncies, en general, apareixen en la cara, el coll, les axil·les i la part superior de les mans en els nens». El que si caracteritza a aquest virus és que és molt contagiós. Es transmet pel contacte de pell amb pell, i en entorns com les instal·lacions esportives o piscines. Aquesta forma de transmissió fa que sigui molt probable que apareguin brots en guarderies i col·legis. Poden ser de transmissió sexual Però encara que ja hem vist que els nens són les principals 'víctimes' d'aquesta infecció vírica, els majors tampoc estan lliures de patir-los. La doctora explica que en els adults sexualment actius i en alguns individus immunodeprimits, també poden aparèixer els mol·luscs. A aquestes edats la seva localització és diferent i solen aparèixer en «els genitals, en la part inferior de l'abdomen i en la part superior interna de les cuixes en els adults». Aquestes són les zones més afectades, sempre que la infecció sigui de transmissió sexual. Com identificar-los? La doctora Barbeito Pagliuca explica que el nombre de mol·luscs que apareixen pot oscil·lar entre 1 o al voltant de 20. Quant a la seva grandària, comencen sent molt petits, «pot ser com el cap d'una agulla» i anar creixent fins a aconseguir la grandària d'una «goma d'esborrar d'un llapis», afirma aquesta experta. L'especialista de la SEMG enumera les característiques de les protuberàncies: «Tenen relleu, són rodones i del color de la pell».

«Són petites, i normalment tenen menys de 6 mm de diàmetre».

«Solen mostrar un petit buit o un punt en la part superior, prop del centre». Com es tracten? En aquest punt, els experts de la Fundación Piel Sana expliquen que el tractament dels mol·luscs serà diferent en funció de les característiques del pacient. Concretament depenen de: L'edat del pacient, el seu estat de salut i la seva història clínica.

Si la malaltia està en el seu inici o ja més avançada.

La tolerància del pacient a determinats fàrmacs. En el dia a dia de les consultes per mol·luscs el més normal és que el metge decideixi no intervenir. És a dir, «deixar que el mol·lusc contagiós desaparegui per si sol sense cap tractament», detalla Barbeito Pagliuca. Això sí, cal tenir paciència perquè aquests granets triguen a desaparèixer. A vegades 2 o 3 mesos, però com assenyala l'experta aquest temps es pot demorar fins a 6 o 18 mesos. En altres ocasions, l'especialista pot optar per tractar els mol·luscs. La doctora Barbeito explica les diferents tècniques per eliminar-los: Eliminar-los amb un escalpel o pinces.

Mitjançant crioteràpia.

Fer un raspat del mol·lusc amb instrumental quirúrgic (curetatge).

Aplicació de cremes o agents químics adequats per a la seva eliminació. És possible evitar el contagi? Si un membre de la família té mol·luscs, cosa molt habitual en el cas dels nens, existeixen recomanacions per evitar que els contagiï a altres familiars. A aquest efecte, la metge de família especialista en dermatologia ens explica què hem de tenir en compte: No tocar, gratar, ni fregar els mol·luscs.

Rentar-se les mans sovint amb aigua i sabó.

Mantenir netes les zones on han aparegut els grans.

Si és possible, es poden cobrir els mol·luscs, bé amb la roba o amb apòsits, per evitar que entrin en contacte amb una altra pell. Això està especialment indicat per practicar esports de contacte o aquàtics.

No afaitar ni depilar les zones afectades pels mol·luscs.

Humitejar la pell si està seca.

No compartir les tovalloles, la roba o altres elements personals.