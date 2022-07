El risc de patir un cop de calor és una cosa que s'ha de tenir molt en compte aquests dies davant els avisos d'altes temperatures i la humitat excessiva, dos factors que poden provocar la deshidratació de l'organisme. Cada vegada més freqüents, les onades de calor poden ocasionar greus problemes de salut, sobretot, en aquelles persones més vulnerables o amb patologies prèvies. Segons el Ministeri de Sanitat, en un cop de calor el cos no pot regular la temperatura, que augmenta ràpidament fins a superar els 40 graus, desencadenant seriosos problemes, per la qual cosa és important conèixer quins són els seus símptomes i com reaccionar per salvar vides.

Relacionades Els cops de calor ja han provocat 31 morts aquest estiu a Girona