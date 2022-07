La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, ha explicat que dijous iniciaran la vacunació contra la verola dels micos als grups prioritaris i hi començaran a contactar per demanar cita prèvia aquest dimecres.

En una roda de premsa, Cabezas ha concretat que la vacunació prèvia a l'exposició de la malaltia es farà "fonamentalment" en homes que tenen sexe amb altres homes i estiguin en programes de proxilaxi preexposició (PrEP) i de prevenció de persones que ja tenen el VIH.

Aquestes persones, a més, hauran de ser menors de 45 anys, no haver rebut el vaccí amb anterioritat, no haver patit la malaltia, no ser contacte estret d'un cas de verola dels micos els darrers deu dies, no presentar símptomes compatibles amb la malaltia i no presentar contraindicacions generals de qualsevol vacuna.

Catalunya disposa de 1.643 vacunes de les 5.300 que ja han arribat a Espanya i se citarà i administrarà les dosis a tres punts: l'Hospital Clínic de Barcelona, el BCN Checkpoint i la Unitat d'ITS Drassanes-Vall d'Hebron.

També es vacunarà persones que hagin estat exposades al virus i puguin tenir complicacions com menors, dones embarassades i persones en tractament amb immunosupressors, a més de professionals sanitaris que hagin atès un cas sense la protecció adequada.

Cabezas ha remarcat la importància d'administrar el vaccí quatre dies després de l'exposició i ha concretat que localitzaran aquestes persones que precisen la vacuna postexposició a través de la vigilància epidemiològica.

Situació epidemiològica

Catalunya ha registrat 1.025 casos confirmats de verola dels micos d'uns 1.407 sospitosos o probables, la majoria homes d'entre 20 i 60 anys que van manifestar simptomatologia entre el 5 de maig i 16 de juliol.

Cabezas ha confirmat que hi ha transmissió comunitària a Catalunya i ha defensat que les vacunes ajudaran però ha lamentat que no es podrà donar cobertura a tothom que estigui en risc perquè la disponibilitat de dosis és limitada.

La secretària ha detallat que Catalunya disposa d'"un terç" de les dosis disponibles a Espanya perquè han decidit el repartiment d'acord amb el volum de població, el nombre de casos positius de verola dels micos i el nombre de persones que reben la PrEP o que tenen VIH.

Prevenció i control de la infecció

El director mèdic de BCN Checkpoint-BCN PrEP-Point, Pep Coll, ha subratllat la importància de detectar aviat els casos positius perquè facin aïllament i segueixin unes normes domèstiques com no compartir roba ni tovalloles i utilitzar la mascareta, entre d'altres.

Sobre la vigilància epidemiològica, ha ressaltat la identificació i seguiment dels contactes perquè estiguin en observació i, en cas que sigui d'algun dels grups prioritaris en l'estratègia, rebi la vacuna postexposició.

Entre les mesures de protecció, ha destacat l'abstinència sexual o la reducció del nombre de parelles sexuals a més d'utilitzar preservatiu, tot i que ha aclarit que té una efectivitat "molt limitada".

Ha descrit altres mesures com equips de protecció individual per als professionals sanitaris en contacte amb pacients i donar una "bona informació" a la població, especialment entre la més susceptible d'infectar-se, però evitant l'estigma social.