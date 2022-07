Més de 500 piscines catalanes van celebrar diumenge passat el Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple, una iniciativa solidària impulsada per la Fundació Esclerosi Múltiple per aturar l’impacte d’aquesta malaltia neurodegenerativa i incurable amb la qual conviuen 9.000 persones a Catalunya. A l’Alt Empordà, han participat en aquesta acció solidària el Club Nàutic de l’Escala, les piscines municipals d’Agullana, Cabanes, Capmany, Cistella, Figueres, Fortià i Peralada, a més del Club Nàutic del Port de la Selva i la piscina del Càmping Vell Empordà de Garriguella. La plaça de Sant Climent Sescebes va fer l’acció dissabte passat i la piscina de Roses aquest dilluns passat dia 11. En el cas de Portbou, l’acció es trasllada a la platja Gran, el 22 de juliol. Tota la recaptació d’entrades puntuals d’aquest dia es destina a la Fundació Esclerosi Múltiple i d’aquesta manera es col·labora per millorar la qualitat de vida de les persones que la pateixen i a donar suport a la recerca.

Unes 100.000 persones es llancen a la piscina per la campanya 'Mulla't per l'Esclerosi Múltiple' La participació d’aquest any a la campanya ha mostrat una xifra similar a la d’abans de la Covid, que ha fet del Mulla’t una festa multitudinària. A més de mullar-se presencialment a les piscines participants, la Fundació Esclerosi Múltiple té la web www.mullat.cat que permet mullar-se de forma virtual fent una donació o adquirint els productes solidaris d’aquesta iniciativa. Els fons recaptats es destinaran a la recerca i l’acompanyament de les persones amb Esclerosi Múltiple. Amb el lema Llença’t i mulla’t, l’espot del Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple mostra la importància de l’esperit d’equip, ja que només es pot aturar l’impacte de la malaltia si es fa conjuntament. En el cas de la piscina de Roses, la regidora d’Esports de Roses, Verònica Medina, ha destacat com «el fet de poder sumar esforços entre tots en benefici de totes les persones que pateixen d’Esclerosi Múltiple i en suport a les seves famílies demostra l’enorme grau d’implicació que tenim com a societat».