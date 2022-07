La pintura com a eina d’autoconeixement i benestar, sota la mirada de Laia Bedós

Artista i terapeuta, experta en l’expressió d’emocions amb la pintura. Així es defineix l’empordanesa Laia Bedós, qui recentment ha obert un centre nou a Llançà com a Galeria d’art i Estudi. En aquest nou espai, el visitant hi pot trobar quadres i pintures que aporten benestar, obres on s’expressen diferents emocions en estat pur i algunes de les seves sèries artístiques més recents. Màquines de la felicitat, Mediterrani, Calma, entre d’altres realitzades per l’artista que també ofereix sessions d’art teràpia al seu taller a hores convingudes i sessions de pintura a la natura els diumenges a les deu del matí, amb sortides des del taller.

La visita al nou estudi de l’artista omple el cos i l’ànima. El visitant pot contemplar les seves obres i fins i tot veure com crea un quadre. El taller està ubicat al carrer Pintor Terruella, 6, al Port de Llançà. Els interessats també poden anar al seu estudi a expressar i pintar lliurement. Properament, organitza una nova experiència sensorial, un retir d’estiu sobre Pintura i emocions per a l’autoconeixement els dies 29, 30 i 31 de juliol a Beuda. Un altre projecte per als mesos vinents és l’organització, amb l’Ajuntament de Llançà, d’uns tallers de mindfulness i pintura, els dilluns a les sis de la tarda a la platja de Canyelles, amb inscripcions prèvies a les oficines de turisme i els dissabtes d’agost d’emocions i pintura a les onze del matí al Museu de l’Aquarel·la de Llançà. Les inscripcions prèvies s’han de fer a la casa de cultura. Per més informació de les activitats es pot trucar al telèfon 655 318 795.

Bedós explica que la part de la seva professió més terapèutica o de gestió emocional que ara anomena pintura per a la gestió emocional, «va començar sobretot quan vaig aconseguir fer el procés de dol de la mort del meu pare. Ho vaig fer gràcies a la pintura. Aquí va aparèixer un abans i un després. La pintura em va salvar, perquè no era capaç d’expressar el que tenia dins a través de les paraules» assenyala l’artista, que es va introduir en un univers artístic que va molt més enllà del fet de pintar i que serveix per expressar-se i alhora per jugar. Bedós s’ha especialitzat en processos de dol i desbloqueig emocional arran de la seva experiència personal: «Vaig sentir que si la pintura m’havia ajudat tant, també podria ajudar a moltes altres persones». Va estudiar els postgraus de teràpia sistèmica i transgeneracional, i el postgrau d’intervenció en dol i crisi. Ara acompanyo persones a alliberar les emocions amb la pintura i se centra també en la formació de professionals i docents en descobrir la pintura com a eina d’acompanyament, autoconeixement i benestar.

De cara al curs vinent escolar ofereix el postgrau: Acompanyament sistèmic i transgeneracional amb la pintura, a la Universitat de Girona, juntament amb la psicòloga Mònica Cunill. És professora a la Fundació UDG, dels postgraus d’Intel·ligència Emocional i del postgrau d’Intervenció en Dol i Crisis.