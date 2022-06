Des de la clínica FIV Obradors, centre de reproducció assistida de referència a tot el territori transfronterer, els doctors Josep i Albert Obradors han participat en la nostra trobada online aquesta tarda de dijous.

Com és habitual en aquests consultoris online, una de les qüestions més freqüents és saber quina és l'edat màxima per a poder tenir èxit en un tractament de fecundació in vitro. Els doctors es refereixen a la Societat Espanyola de Ginecologia - "que marca els 51 anys com límit recomanable per a gestar" - ja que la legislació no marca cap límit i ho deixa a criteri de cada centre. "Llavors, en la nostra clínica, podem realitzar tractaments de fertilitat a pacients de fins a 51 anys (sempre que tinguin bona salut)", ha respost Obradors.

